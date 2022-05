Cédric Roussel, député de la majorité, explique pourquoi un estrosiste a été investi à sa place

Cédric Roussel, député de la 3e circonscription, ne se représentera pas. Il n'a pas été investi par la majorité présidentielle. À sa place, Philippe Pradal, un proche de Christian Estrosi : "Il fallait répondre à une demande forte de Christian Estrosi. Il ne s'en est pas caché. C'était une volonté de sa part d'avoir des hommes de confiance." Interview à voir également en vidéo

Que vous êtes-vous dit avec le président de la République ?

"Je vais prendre un langage footballistique. Aujourd'hui, le sélectionneur de l'Equipe de France a décidé que je ne serai pas sur cette feuille de match là. Maintenant, il y a plusieurs championnats, il y a plusieurs matches qui vont être joués. La vie continue."

Votre avenir ?

"Je me suis beaucoup intéressé à l'écosystème du sport, mais surtout l'inclusion par le sport, l'inclusion professionnelle et bien au-delà de ça aussi, le rayonnement de la France. La fédération française de football ? C'est la deuxième fois qu'on me pose la question. Non, je n'ai pas reçu d'appel."

Qu'avez-vous négocié pour vous retirer ?

"Il n'y a pas de deal. J'ai fait toujours fait dans ma vie des choix qui n'étaient pas à 100 % garantis. Je n'ai aucune garantie. On est dans un milieu politique. La politique est un monde un peu particulier, mais oui je vais continuer la politique et essayer d'améliorer la vie de mes concitoyens."