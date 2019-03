"Cela n'accouchera pas d'une souris" : Alexandra Valetta-Ardisson défend les débouchées du Grand Débat

Durant près de deux mois France Bleu Azur vous a fait vivre le Grand Débat National avec un grand invité chaque mercredi matin entre 7h30 et 8h. Un maire de notre région qui répondait à vos questions. Ce mercredi matin, Alexandra Valetta-Ardisson, référente en PACA du Grand Débat, a fait le bilan de ces deux mois de débat.

La députée s'est particulièrement investi sur les réunions azuréennes. Il y en a eu au total 154 organisées dans beaucoup de villes mais souvent sans l'initiative des maires qui se sont mis à l'écart par exemple à Nice ou Cannes. Le département est 15ème sur 101 en ce qui concerne le nombre de réunions organisées.

"Il n'y a eu aucun tabou sur ces réunions, à chaque fois on a pu aborder les thématiques prévues par le président de la république mais il y a eu aussi des questions plus larges et des propositions intéressantes." Alexandra Valetta-Ardisson