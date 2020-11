"À quoi ça sert en fait ? " dénonce l'opposition régionale après l'annonce de dépistage massif avant Noël

A quoi ça sert les dépistages massifs ?

C'est la question posée ce mardi par l'opposition au Conseil Régional dans un communiqué, au lendemain de l'annonce de Laurent Wauquiez d'un test, proposé aux 8 millions d'habitants d'Auvergne Rhône-Alpes avant les fêtes de Noel. Un millier de lieux de dépistage et 10 000 personnes mobilisées pour mener cette opération.

Dans la lignée du Ministre de la Santé Olivier Véran qui a dénoncé un coup de communication, Jean-François Debat parle d'une initiative qui n'a "aucun sens". "Si cette campagne de tests lancée par la région n'a aucun sens du point de vue de la santé publique, elle réussit cependant à faire parler de Laurent Wauquiez. Et c'est, assurément, le seul but recherché" estime le leader de l'opposition. "Si Laurent Wauquiez voulait être véritablement efficace en termes de santé publique, il agirait de concert avec l'ARS, les autorités de santé et le ministère de la Santé. Or, manifestement, ce n'est pas le cas" conclue-t-il.