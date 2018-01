Saint-André-de-Cubzac, France

France Bleu Gironde : L'incroyable attractivité de Bordeaux est-elle à vos yeux la chance ou la plaie de Saint-André ?

Célia Monseigne : Il ne faut pas bouder notre chance, quand une métropole est attractive et que l'aire urbaine profiter de cette attractivité, c'est quand même une chance. Mes collègues maires de zones plus désertées ou qui perdent de la population m'envient certainement beaucoup... Donc c'est une chance, mais c'est une chance qu'il faut gérer.

Depuis quand les Bordelais viennent-ils s'installer à Saint-André ?

Nous avons doublé notre population entre 1968 et aujourd'hui. Avec deux grosses vagues à la fin des années 70 avec l'autoroute A 10 et la fin des années 90 avec l'aménagement de nouvelles routes. Actuellement, nous connaissons une troisième vague, 75% des habitants qui viennent à Saint-André depuis 3 ans sont des métropolitains.

Avez-vous les moyens de suivre en terme d'équipements publics?

On essaie ! On n'a pas le choix, nous avons la mission d'accueillir les populations. J'aimerais que ces arrivées soient plus cadencées et plus régulières, mais c'est difficile aujourd'hui. On met le paquet sur les écoles, parce que c'est notre mission première, par contre tout le reste comme les rénovations de voiries ou l'amélioration du cadre de vie, on le reporte à plus tard.

Comment faire pour soulager l'enfer des habitants de Saint André qui viennent travailler à Bordeaux en voiture ?

Première chose, moi j'ai pris le TER ce matin pour venir et j'ai mis une demi-heure. Quand ça marche, c'est une bonne solution. Le problème, c'est le manque de fiabilité. Pour les autres qui ne peuvent pas se passer de la voiture, il faudrait arriver à cadencer le trafic aux heures de pointe. Stocker les poids lourds comme il en est question actuellement au nord de Bordeaux est une bonne idée. Par contre, venir les mettre chez nous, en pleine zone urbaine, c'est une ineptie totale. Et ce n'est pas parce que c'est chez nous. C'est ingérable, à cause du bruit, quand 300 camions remettent leur moteur en marche à quelques mètres des habitations, bonjour les nuisances sonores et la pollution !

Que pensez vous du projet de grand contournement de Bordeaux ?

Je pense que c'est une idée pour ceux qui pensent que c'était mieux autrefois. D'abord financièrement, ce sera compliqué, et ensuite quels que soient les fuseaux, on est soit dans des zones Natura 2000 soit dans des zones viticoles. Donc je souhaite bon courage à ceux qui remettent ça sur le tapis.

Pourquoi est-ce si difficile de créer des emplois sur place à Saint André?

Bordeaux veut quand même garder ses emplois pour elle, il y a une bataille pour garder cette ressource financière importante et je le comprends. En période de disette, on veut tous essayer de sécuriser nos ressources et d'autant plus à l'heure ou l'on supprime la taxe d'habitation.

Jusqu'ou pouvez-vous grandir ? Avez vous fixé une limite ?

Nous on s'était fixé dans le PLU 12 500 habitants en 2025, les chiffres nous montrent qu'on y arrivera plus vite que prévu, et qu'il faudra donc qu'on soit attentifs pour contenir cela et rester ce que nous sommes, une ville à la campagne.