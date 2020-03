Cellefrouin (Charente) : quatre listes pour les municipales dans un village de moins de 600 habitants

Constituer une liste entière pour les élections municipales est devenu très difficile dans les petits villages ruraux. Trois communes charentaises se retrouvent même sans aucun candidat au premier tour. Mais à Cellefrouin (582 habitants, dont 400 électeurs), il y aura quatre listes dimanche à se présenter aux suffrages : 52 candidats !

La magnifique église de Cellefrouin, en travaux depuis plusieurs années © Radio France - Pierre MARSAT

A 78 ans, le maire sortant Jean DAMEROSE raccroche après deux mandats et demi (15 ans). Dans ce petit village, le bourg vit dans une cuvette autour de la rivière le Son, mais l'habitat est dispersé sur des dizaines de hameaux : plus de 4000 hectares de superficie, et 50 kilomètres de routes communales. Alors, ici on n'est pas nombreux, mais les ambitions sont très larges. Trois listes de 15 noms ont été déposées, et une de 7 noms, et comme dans toutes les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs peuvent panacher et remplacer des candidats. La raison de cette effervescence civique à Cellefrouin est difficilement compréhensible. On parle seulement d'un "mécontentement général". Parmi les chantiers prioritaires à Cellefrouin : refaire le bourg, conserver les deux classes de l'école dans un regroupement pédagogique avec le village voisin de Saint-Mary, et poursuivre les travaux de l'église du XIème siècle.

