Cendra Motin rejoint Horizons, tout en restant à LREM

Cendra Motin avait prévenu tout son entourage politique, elle serait, samedi, au Havre, aux côtés d'Edouard Philippe pour le lancement de son nouveau parti : Horizons.

Fidèle à Emmanuel Macron et engagée auprès d'Edouard Philippe

Cela fait plusieurs mois qu'elle y pense : "J'ai travaillé avec lui quand il était premier ministre, durant trois, ans, il était le chef de notre majorité et j'ai apprécié sa méthode et sa vision. Je savais, car il l'avait dit, qu'il continuerait son action, après avoir quitter Matignon et je savais que le rejoindrai !"

Pour autant, la députée LREM de la 6e circonscription de l'Isère (qui comprend Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel et Pont-de-Chéruy) dit rester fidèle à Emmanuel Macron et à LREM. "Je suis dans les deux partis ! Et c'est compatible, car Edouard Philippe l'a bien dit, notre but est de faire gagner Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022 ! _Je suis et je resterai loyale envers le Président de la République._"

Appel aux élus et aux citoyens

Cendra Motin, qui dit n'avoir reçu aucun pression de la part de LREM et qui reste dans le groupe parlementaire de la majorité à l'assemblée nationale, lance un appel : "La porte est ouverte à tous les collègues députés qui voudraient nous rejoindre mais aussi aux maires, qui ne se reconnaissent plus dans les bagarres politiciennes actuelles. Et puis, je lance un appel à tous les citoyens qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice pour une France qui voit loin !"