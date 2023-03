Censure du gouvernement ou pas : "je suis mauvais en pronostic" annonce, prudent, le député Philippe Pradal

Des motions ou démissions ! L'avenir du gouvernement entre les mains du parlement ce lundi. Dans la foulée du 49.3 sur les retraites, deux motions de censure seront examinées. L'une déposée par le RN, l'autre par le groupe LIOT, c'est celle ci qui réunira probablement le plus de voix. Le gouvernement peut-il tomber ce lundi ? La réponse de Philippe Pradal n'est pas si directe.

ⓘ Publicité

"Je suis très mauvais en pronostic, je n'en fais pas"

Prudent, le député Pradal du groupe Horizons (dans la majorité ndlr) préfère donc rappeler la responsabilité qui pèse sur ce vote : "si on ne fait rien, on transfère une dette aux plus jeunes de 500 milliards d'euros".

loading