Morhange, France

Des fanions bleu blanc rouge accrochés un peu partout dans la commune : pas de doute, c'est ce lundi qu'Emmanuel Macron se rend à Morhange (Moselle), pour commémorer le centenaire de la Première guerre mondiale. Le Président de la République traverse, à partir de ce dimanche à Strasbourg, et jusqu'au 11 novembre, onze départements français marqués par la Grande Guerre, dans le Grand Est et les Hauts de France.

Ce parcours doit l'emmener sur des "territoires meurtris" par le conflit, et donc notamment à Morhange, à cause de la bataille assez peu connue qui s'est déroulée là-bas. Le 20 août 1914, 7 000 soldats français et allemands meurent. Il y a également 10 000 prisonniers français et des milliers de blessés.

Cela faisait plusieurs décennies qu'aucun Président n'était venu à Morhange, et en 2014, aucun grand élu n'avait répondu présent. Ce lundi, pas de discussion prévue avec les élus après la cérémonie qui commence à 10h, et qui prévoit d'être courte, environ 1h30. Très peu d'habitants ont par ailleurs été invités. Sur les 700 invités, 75 seulement sont originaires de Morhange.

700 personnes sont invitées à la cérémonie, dont 75 personnes originaires de Morhange. © Radio France - Victorien Willaume

Pas de rencontre prévue avec les élus ni avec la population

Si pour certains habitants c'est une fierté que le Président fasse le déplacement, il y a aussi un peu de frustration. D'abord à cause du manque de communication qu'il y a eu, comme l'explique Andrée : "Au niveau de la commune, on n'a pas entendu parlé de cette visite et c'est dommage. On l'a su par le journal de Morhange. On aurait bien aimé, je ne dis pas rencontrer le Président mais au moins le voir.", confie-t-elle.

De la déception aussi chez Bernadette. Pour la retraitée, c'est un plus d'avoir la visite d'un chef d'Etat pour une commémoration, mais tous les habitants aurait dû être invités : "Il risque d'y avoir des discordes après la cérémonie, puisqu'il y a eu un tri qui s'est effectué. Il y a beaucoup de mécontents.", assure-t-elle.

Mais il y a aussi des habitants qui acceptent de ne pas être conviés. Monique par exemple se dit simplement fière qu'Emmanuel Macron se déplace jusqu'à Morhange : _"_C'est génial,c'est la première fois qu'il vient à Morhange. On aurait bien voulu le voir et aller au Mémorial mais ce n'est pas grave si les organisateurs ne veulent pas.", s'enthousiasme-t-elle.

Des fanions ont été installés un peu partout en ville. © Radio France - Victorien Willaume

Du côté des élus, il y a aussi un peu de frustration. René Tottoli est 1er adjoint à la mairie de Morhange. Il est heureux que le chef d'Etat se déplace dans sa commune, mais il pense que cette visite aurait pu être l'occasion pour la population et les élus d'évoquer les problèmes qu'ils rencontrent : "A Morhange, on est situé dans une zone rurale, et on a des préoccupations un peu particulières, liées à l'activité économique, aux investissements qui pourraient se faire dans nos régions, et à l'emploi de manière générale, mais aussi par rapport aux déserts médicaux. Tous ces éléments auraient gagnésà être mis en valeur auprès du chef de l'Etat.", expose-t-il.

Sur le site du Mémorial, une colonne a été dressée. A la fin de la cérémonie ce lundi, une plaque sera révélée par Emmanuel Macron. Une fois la cérémonie terminée, le chef de l'état prendra immédiatement la direction de Pont-à-Mousson en Meurthe et Moselle.