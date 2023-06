Centenaire de René Monory : "il a toujours eu l'intérêt général chevillé au corps" selon Thierry Breton

"René Monory était un très grand homme politique, mais c'était aussi un entrepreneur", détaille Thierry Breton ce mardi 6 juin sur France Bleu Poitou. Le commissaire européen, proche de l'ancien sénateur de la Vienne, sera en fin de semaine au Futuroscope pour célébrer sa mémoire, 100 ans après sa naissance. Une journée dédiée à René Monory est aussi organisée à Loudun ce vendredi 9 juin avec le fleurissement de sa la tombe au cimetière de la ville, suivi d’une marche vers sa maison natale pour un moment de recueillement. Il est décédé en 2009.

"On l'appelait 'le patron'", se souvient Thierry Breton

L'héritage de René Monory est encore bien visible dans la Vienne. Futuroscope, centrale nucléaire de Civaux, la Vallée des Singes à Romagne... "Il y a aussi eu les gares TGV de Poitiers et du Futuroscope, se rappelle Thierry Breton. En fait, au moment de la mise en place de la décentralisation, il a su créer pour le département des opportunités et porter de grands projets". Selon le commissaire européen, René Monory a tout fait pour "moderniser son département et sa région", et il avait à cœur de "rappeler à ses équipes que la vie politique est faite de rapport de force, en permanence !".