Centenaire du Chemin des Dames : François Hollande appelle à préserver "l'Europe unie"

François Hollande a participé ce dimanche, aux commémorations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, à Cerny-en-Laonnois (Aisne). Il a appelé à préserver "l'Europe unie".

Commémorations du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, à Cerny-en-Laonnois (Aisne) ce dimanche, en présence du chef de l'État. François Hollande a évoqué "l'enfer" de l'un des épisodes de la Première Guerre mondiale les plus occultés de la mémoire collective, il y a tout juste cent ans.

Préserver "l'Europe unie"

"Aujourd'hui que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits, préservons-là plutôt que d'en faire le bouc-émissaire de nos renoncements", François Hollande

Le président de la République a incité à "défendre l'Europe Unie" et à "repenser aux institutions et aux actes qui ont garanti la paix depuis 70 ans" notamment "le couple franco-allemand qu'il nous faut encore rapprocher et chérir". Alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle évoquent une sortie de l'Union européenne.

Accompagné de l'ambassadeur d'Allemagne, François Hollande s'est recueilli au cimetière allemand qui rassemble les restes de plus de 7.500 soldats. Il a également remonté l'allée centrale de la nécropole nationale où reposent 5.150 soldats français.

"Il y a un siècle le Chemin des Dames fut un enfer, un parcours d'effroi et de souffrances", c'est "aujourd'hui un symbole de paix et de rassemblement", a souligné François Hollande, appelant à "la réconciliation de toutes les mémoires".

"Un symbole de paix et de rassemblement"

En début de matinée, François Hollande s'était rendu sur le Plateau de Californie, un des lieux emblématiques de la bataille situé à quelques kilomètres du village martyr de Craonne. Il était accompagné de l'ex-Premier ministre Lionel Jospin, du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et du président du département Nicolas Fricoteaux.

Lionel Jospin a été le premier à réhabiliter les mutins, jugeant qu'ils devaient "réintégrer, pleinement, notre mémoire collective nationale". "Il ne s'agit plus de juger, mais de rassembler", a estimé François Hollande, rappelant que les hommes fusillés "voulaient défendre leur patrie, comme les autres".

C'était la première fois qu'un chef d'Etat venait commémorer cette bataille qui a causé des pertes colossales dans les deux camps : 187.000 vies côté français, dont de nombreux tirailleurs sénégalais, et 163.000 côté allemand.