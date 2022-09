Centenaire du Territoire de Belfort : l'organisation du spectacle "Confluence" a fait un flop

C'était le point d'orgue des festivités pour célébrer les 100 ans du Territoire de Belfort. Le grand spectacle final, "Confluence", ce samedi 10 septembre, sur la plage du Malsaucy, a fait beaucoup de déçus. "Entre magie et frustration", reconnaît le Département dans un communiqué.

L'organisation n'a pas été à la hauteur de l'événement. La jauge était trop limitée. Elle était prévue pour 5.000 personnes au maximum. Il y en a eu près du double, et tous ces spectateurs en plus n'ont rien pu voir du spectacle proposé notamment par le musicien André Manoukian.

"Nul n'avait imaginé un tel succès", estime le service communication du Département.

On s'est vraiment sentis méprisés !"

Pour Laurence, la déception est d'autant plus importante que le spectacle était caché par une énorme tribune réservée aux VIP. "Tout le spectacle se situait au niveau des gradins, explique-t-elle. On n'a rien d'où on était, et il n'y avait pas d'accès possible. En fait, le spectacle était réservé aux VIP qui étaient dans les gradins. On s'est vraiment sentis méprisés !"

De très nombreux spectateurs ont manifesté leur mécontentement, en sifflant, en huant... Ils ont d'ailleurs quitté les lieux avant la fin du spectacle. "Les forces de l'ordre ont même été étonnées de voir toutes ces personnes affluer vers les parkings", raconte-t-elle. "On leur a expliqué qu'on ne voyait rien."

Malgré une météo capricieuse, le public était déjà nombreux sur le site, samedi après-midi, pour profiter du "village gourmand". - Tim Platt / Département du Territoire de Belfort

Des files d'attente interminables

Ces soucis s'ajoutent aux files d'attente interminables pour accéder au site, même pour aller aux toilettes ou acheter une simple barquette de frites. Une ironie pour ce site du Malsaucy qui est pourtant capable d'accueillir le festival des Eurockéennes.

Le Département se défend dans un communiqué, intitulé "Confluence : entre magie et frustration". Le service communication explique que "personne n’avait imaginé un tel succès et une telle fréquentation" et conclut en disant simplement qu'il "regrette sincèrement la déconvenue que cela a engendré".