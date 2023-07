Centre de surtri des déchets de Monte : Paul-Félix Benedetti prend acte du "putsch de l'Etat"

Après de nombreux reports, le Conseil Exécutif de Corse a présenté ce jeudi 27 juillet l'état d'avancement de la procédure d'approbation du plan territorial de prévention et de gestion des déchets qui n'appelait pas de vote. Ce plan -qui devrait être mis au vote d'ici le printemps 2024- est une exigence du code de l'environnement. Il doit permettre de rattraper tout le retard accumulé dans la gestion des déchets, alors que les limites d'enfouissements seront encore dépassées cette année. Et alors que l'exploitation du marché pour le futur centre de surtri de Monte vient d'être annoncée. Le coût total du projet, de la conception à la mise en service, s'élève à 68 millions d'euros et sera donc financé à 80% par l'Etat, via notamment l'ADEME et le PTIC (Plan de transformation et d'investissement pour la Corse). Les 20 % restants seront à la charge du Syvadec, soit 13,5 millions d'euros.

La construction du nouveau centre de surtri pourrait débuter dans un peu plus d'un an et s'achever dans le deuxième semestre 2026. Il recevra l'ensemble des déchets ménagers de la Haute-Corse avec une extension à l'extrême sud pour ce qui concerne les emballages. Le tonnage est estimé à 97 000 tonnes avec un taux de valorisation de 71%. L'enfouissement passerait ainsi de 60 000 tonnes actuellement à 28 000 tonnes.

Dans l'hémicycle ce jeudi 27 juillet, l'annonce du financement a suscité de vives réactions.

"Moi, en tant qu'élu de la Corse, je ne peux pas accepter que le préfet m'impose un choix"

"Aujourd'hui, on prend acte du putsch de l'Etat dans la gestion des déchets en Corse" estime Paul-Felix Benedetti, chef de file de Core In Fronte, groupe d'opposition nationaliste à l'Assemblée de Corse. "Moi, en tant qu'élu de la Corse, je ne peux pas accepter que le préfet m'impose un choix". "Cette décision unilatérale de financer un centre de surtri final est prise au mépris des logiques de tri à la source qui ont fait leurs preuves dans tous les pays civilisés du monde et d'Europe" poursuit-il. "Est-ce que la compétence doit être donnée aux EPCI directement ? Peut-être. En tout cas, ce qu'a fait le Syvadec sur ces 20 dernières années n'est pas bon", et d'ajouter sur la question du professionnalisme du Syvadec : "Les gendarmes du Vel d'Hiv avaient aussi un très grand professionnalisme. Si la directive n'est pas bonne, si le commandement n'est pas bon, quelles que soient l'abnégation, la capacité de travail et la conscience professionnelle de celui qui mène l'action, l'action, elle sera toujours mauvaise".

L''opposition de droite dénonce, pour sa part, au contraire, l'inaction des nationalistes depuis leur arrivée au pouvoir.

Du côté de l'Etat, on préfère s'en amuser en rappelant que le projet de Monte figurait dans le plan de gestion de la Collectivité de Corse et qu'au final il ne lui coûtera pas un centime.