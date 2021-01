Centres de vaccination Covid-19 : "Où est l'Etat ?" fustige Carole Canette, le maire de Fleury-les-Aubrais

"Oui, tout fonctionne. Mais sûrement pas grâce à l'Etat !" Carole Canette, le maire de Fleury-les-Aubrais, ne mâche pas sa colère alors que le centre de vaccination contre le Covid-19 installé dans la salle de spectacles "La Passerelle" a ouvert hier, dans sa commune.

L'élue socialiste ne veut pas entrer dans la polémique sur l'approvisionnement, suffisant ou non, en doses vaccinales. En revanche, elle dénonce clairement la façon dont les centres de vaccination ont été conçus et, in fine, imposés aux maires.

Dans le Loiret, les doses vaccinales sont livrées chaque lundi matin : le temps de décongélation étant de 3 heures, les piqûres ne peuvent commencer que l'après-midi... © Radio France - François Guéroult

"Toute l'organisation, y compris médicale, repose en fait sur nos épaules, explique Carole Canette. Dans l'urgence, la ville a dû acheter les compresses, les pansements, les tensiomètres, les plateaux de préparation, etc. Quant au personnel, nous avons dû mobiliser des agents municipaux, la réserve communale et chercher nous-mêmes des infirmiers et des médecins volontaires, sans aucun appui de l'Etat !" La promesse de l'Agence régionale de santé (ARS) de rembourser les frais engagés ne suffit pas à la rassurer.

Et Carole Canette de filer la métaphore militaire : "On me dit "nous sommes en guerre, aidez-nous !" Moi, je suis prête à aider, je me retrouve sur le champ de bataille et quand je me retourne, je constate que l'Etat a déserté ! C'est d'autant plus problématique que je ne défends pas que la citadelle de ma ville, mais que le centre de vaccination est censé couvrir une population de 100 000 habitants..."

De son côté, Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture du Loiret et qui assure les affaires courantes depuis l'absence du préfet, affirme que cette polémique n'a pas lieu d'être. "L'Etat est bien là, répond-il, puisque c'est nous qui fournissons les vaccins ! Et s'il y a des problèmes de personnel médical ou paramédical, soyez certain que l'ARS trouvera une solution !" Fermez le ban.