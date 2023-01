Cérémonie des vœux 2023 : un moment important pour les maires en Mayenne

De nombreux maires mayennais préparent en ce moment les traditionnels vœux qu'ils vont adresser aux habitants pour 2023. Cette année, les cérémonies organisées dans les mairies peuvent reprendre. Elles avaient été annulées dans la plupart des communes l'année dernière, à cause de la crise sanitaire. C'est le moment opportun pour tous les maires mayennais de revenir sur le bilan de ces deux dernières années, et d'annoncer les perspectives à venir pour l'avenir.

"J'appuie sur les problématiques qui préoccupent les habitants"

À Meslay-du-Maine, par exemple, le maire Christian Boulay, invite les habitants ce vendredi 6 janvier, au soir, dans la salle socioculturelle de la commune.

À deux jours de la cérémonie, il peaufine encore son discours : "Je suis encore en train de le modifier. Moi, dans mon discours, j'essaie d'appuyer sur des choses qui préoccupent les habitants dans l'année, comme la facture énergétique par exemple. Cette année, c'est ce qui est le plus important", explique-t-il.

Dans la liste des préoccupations des citoyens de Meslay-du-Maine, il y a aussi les délais d'attente pour les pièces d'identité :" Je parlerai aussi des passeports et des carte d'identité. On est à six mois d'attente, donc c'est normal que les habitants se posent des questions, c'est le moment de leur expliquer les raisons pour lesquelles ça bloque", conclut-il.

À chaque commune, une façon de faire bien précise

À Saint-Pierre-la-Cour, dans l'ouest du département, le maire, Michel Paillard, prépare trois discours différents pour l'adapter aux associations, aux citoyens et aux 70 entreprises de la commune : " Le message commun à tous, c'est bien sûr de présenter tous nos meilleurs vœux, mais il y a aussi des messages spécifiques à chacun, notamment aux entreprises, notamment en matière de projets et de relations. En plus, les messages aux entreprises sont quelquefois beaucoup plus chiffrés", détaille-t-il.

En revanche, c'est un seul et même discours pour Sylvie Vielle, la maire de Louverné, près de Laval : "Nous invitons l'ensemble des entreprises, les commerçants et les artisans y participeront en même temps que la population, c'est l'occasion de tous se rassembler."

Élue en 2020, Bertrand Lemaître, le maire d'Andouillé, n'a pas pu présenter ses équipes municipales à cause de la crise sanitaire. Il organise donc aussi une cérémonie de vœux, c'est le moment idéal de les présenter, mais aussi, "d'échanger sur les projets qui seront à mener pour la commune, qui sont liés bien évidemment au contexte national comme l'inflation, le coût de l'énergie, l'urgence énergétique et qui influe donc sur nos décisions de projets pour notre commune", conclut-il.