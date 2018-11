Cérémonies du 11-Novembre 2018 à Paris : 10.000 forces de sécurité mobilisées, des difficultés de circulation à prévoir

Un dispositif de sécurité maximum est prévu à Paris pour les commémorations du 11-Novembre et du Forum pour la paix samedi et dimanche, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur. Près de 10.000 forces de sécurité seront mobilisées pour accueillir 98 délégations étrangères.

Paris, France

Rien n'a été laissé au hasard pour les commémorations du 11-Novembre et le Forum pour la paix qui se déroulent samedi et dimanche à Paris. Près de 10.000 forces de sécurité seront mobilisées pour sécuriser l'ensemble des cinq grands événements prévus durant ces deux jours de commémoration. Près de 300 secouristes ont été mobilisés pour ce week-end.

La capitale va accueillir 98 délégations étrangères et 72 chefs d'Etat et de gouvernement. La protection de l'Elysée mais aussi des résidences des personnalités étrangères est renforcée.

Le risque terroriste est particulièrement élevé : préfecture de police de Paris

Si les autorités, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'Etat ainsi que le préfet de police, sont confiants, ils ne minimisent pas les risques. " Ils nous faut être extrêmement vigilants", notamment face "au risque terroriste" et à celui de "la mouvance radicale", souligne le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

La préfecture de police explique que les contestataires considèrent cet événement comme un "sommet" de grandes puissances mondiales et qu'ils entendent bien le perturber comme Davos ou le G20.

Périmètres de sécurité et contrôles renforcés

Tous les sites concernés par les commémorations vont être ultra-sécurisés. Il y aura des périmètres de sécurité qui vont bloquer des quartiers parisiens et les contrôles seront multipliés. Attention, le stationnement sera interdit dans de nombreuses rues dans les quartiers concernés. Certaines portes du périphérique vont être fermées. La circulation va être compliquée dans et autour de la capitale ce week-end. Les transports en commun, bus et métro, seront perturbés dans les secteurs concernés par les événements.

Musée d'Orsay fermé au public samedi après-midi

Le musée d'Orsay sera fermé au public dès 14h00 samedi. Le musée accueillera samedi soir un dîner offert par le président de la République Emmanuel Macron aux 72 chefs d'État et de gouvernement. Sérurité maximale aussi autour de la Philharmonie de Paris (19e arrondissement) où se déroulera un concert pour plusieurs membres des délégations étrangères.

Musée d'Orsay © Maxppp - Annie Viannet

Périphérique partiellement bloqué dimanche

Dimanche, le secteur de l'Arc de Triomphe sera complètement bouclé avec des points de filtrage. La cérémonie est prévue à 11h00. Près de 2.000 membres des forces de l'ordre seront destinés à la sécurisation de ce secteur.

De 07h00 à 20h00, les sorties du périphérique, porte Dauphine, seront fermées. Celles de la porte de Pantin seront fermées de 12h00 à 22h00.

Toujours dimanche, le quartier de la Grande Halle de la Villette (19e arrondissement) sera bouclé avec des points de filtrage. Près de 2.600 personnes sont attendues au Forum de la paix qui débute à 15h30.

La circulation sera interdite sur le périphérique entre la porte de La Muette et la porte de Pantin, entre 13H00 et 16H00. Des mesures de sécurité sont prévues sur le canal de l'Ourcq.

Les différents lieux de déjeuners, Elysée, Château de Versailles, Quai d'Orsay, Matignon et Invalides seront eux aussi très sécurisés.

Une manifestation anti Trump prévue à République dimanche après-midi

Un rassemblement contre la venue de Donald Trump a été autorisé place de la République dimanche à 14H00. Plusieurs milliers de personnes sont attendues, estime la préfecture de police qui craint "un risque de débordements dus aux black-blocs". Les manifestants devront rester sur place, aucun départ en cortège ne sera autorisé. Les accès au métro sur la place seront fermés et un périmètre sera établi autour du site où la circulation et le stationnement seront interdits.