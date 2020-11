Cérémonies du 11-Novembre en comités restreints en raison de la crise sanitaire

Confinement oblige, les cérémonies de commémoration de l'Armistice de 1918 auront lieu en comités restreints ce mercredi 11 novembre partout en France. A Paris, le public n'est pas autorisé à assister à la cérémonie nationale présidée par Emmanuel Macron qui débutera par le traditionnel hommage au Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe, en présence de 30 personnes maximum, autorités civiles et militaires.

Sous l'Arc seront placés les huit étendards des régiments qui ont connu des morts au combat depuis le dernier 11 novembre, ainsi que l'étendard du 106e régiment d'infanterie, celui de Maurice Genevoix et de "ceux de 14" décrits par l'écrivain, dont l'entrée au Panthéon est prévue à 18h. En l'honneur de l'auteur, la nécropole laïque des "grands hommes" de la République sera illuminée et six sculptures du plasticien allemand Anselm Kiefer installées à l'intérieur de la crypte. 70 haut-parleurs ont également été disséminés dans le Panthéon, pour faire entendre l'œuvre du musicien Pascal Dusapin, mêlant un chœur et l'enregistrement de 15.000 noms de soldats morts durant la guerre, représentatifs de tous ceux tombés au combat.

Message d'unité

Le chef de l'Etat conclura la journée par un discours où il devrait mettre l'accent sur la "résilience", la capacité des Français à surmonter les tragédies. En1914, "les démocraties affrontaient les empires, en 2020, les démocraties affrontent la pandémie, le séparatisme, le terrorisme. Mais au fond, on se bat pour les mêmes valeurs", a commenté l'Elysée auprès de l'AFP.

Alors que sa gestion de la crise sanitaire est très critiquée, "le président considère qu'il est important de maintenir les grands moments de communion nationale et de rassembler les Français en tant que nation", a encore indiqué le Palais à l'agence de presse.

Des restrictions douloureuses pour les anciens combattants

Sur le reste du territoire, les cérémonies au monument aux morts sont autorisées dans les communes chef-lieu "dans un format restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation" a indiqué le ministère chargé de la mémoire et des anciens combattants. Les commémorations sont interdites au public.

Des contraintes douloureuses et difficiles à accepter pour les anciens combattants rencontrés par France Bleu Gascogne dans les Landes. "Se souvenir, c'est tout ce qu'il nous reste aujourd'hui", témoigne Marius Tauziède, 83 ans, le président de la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

"Nous avons été appelés à aller combattre à 20 ans, sans qu'on nous demande si ça nous plaisait ou pas, au sortir de l'adolescence. On a su où nous trouver à ce moment-là. Et aujourd'hui on nous interdit d'aller nous recueillir au monument aux morts. On nous empêche d'aller rendre hommage à nos frères, nos pères, nos grands-pères… C'est comme si on nous empêchait d'aller aux obsèques d'un camarade qui vient de mourir, pour nous c'est la même chose. C'est aberrant", plaide l'ancien soldat. "C'est injuste. On nous autorise à aller au marché, à aller faire nos courses au supermarché où nous sommes entassés, et on nous interdit de nous rendre au monument aux morts, qui pourtant est en plein air. C'est incompréhensible."

Regrets partagés par les anciens combattants et le maire de Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne), Alain Delsol, qui estime qu’on aurait pu trouver des solutions, tout en maintenant la distanciation : "On voit les manifestations, les lycéens et compagnie, et on ne peut pas faire un 11-Novembre, qui est quand même une date historique. Il y a des choses à revoir !"

Faute de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de se recueillir, certaines communes ont prévu de retransmettre la cérémonie sur leurs réseaux sociaux.