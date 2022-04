"Certains de mes proches ont pleuré" : des gilets jaunes normands redoutent un deuxième quinquennat Macron

Les gilets jaunes du Calvados et de l'Orne sont toujours sous le choc ce mardi, deux jours après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle. Mobilisés contre la politique d'Emmanuel Macron depuis plus de trois ans, aucun d'eux ne souhaite le voir repartir pour cinq ans.

Devant sa télévision, chez lui à Bretteville-le-Rabet, dans le Calvados, Claude peste ce mardi après-midi quand il zappe sur une interview d'Emmanuel Macron : "Cinq ans ça suffit". Gilet jaune de la première heure, ce retraité de 70 ans est sidéré par les résultats du premier tour. "Là on va tout faire pour que Marine Le Pen passe, tout simplement pour dégager Macron", prévient-il.

"Il n'y avait aucun respect pour nous, pour nos blessés, pour nos morts" - Fabrice, gilet jaune dans l'Orne

Ces derniers mois, Fabrice de son côté a rangé son gilet jaune pour faire campagne pour Eric Zemmour. Lui aussi glissera un bulletin en faveur de la candidate RN au deuxième tour. "Pas forcément par conviction mais pour éliminer Macron qui a créé beaucoup de ressentiment contre lui, explique Fabrice. Par rapport aux gilets jaunes, il n'y avait aucun respect pour nous, pour nos blessés, pour nos morts."

Mobilisé pendant des mois dans l'Orne, Jean est très déçu mais ne partage pas pour autant toutes leurs opinions. "J'avais grand espoir en Jean-Luc Mélenchon, qui avait quand même pas mal d'idées dans son programme qui rejoignaient celles qu'on a défendu." Aujourd'hui conseiller municipal à la mairie de Durcet, il fait référence au référendum d'initiative citoyenne, aux questions des retraites et du pouvoir d'achat. "Là maintenant je ne sais même pas si je voterai ", admet Jean.

"Je ne regrette absolument pas ma mobilisation" - Chloé, l'une des figures des gilets jaunes à Caen

Chloé ne sait pas non plus ce qu'elle fera au second tour. "On est tous sous le choc, certains de mes proches ont pleuré." Mais pour cette figure des gilets jaunes à Caen, quoi qu'il arrive, leur combat n'aura pas été vain. " Il y a quand même déjà eu un éveil citoyen, je ne regrette absolument pas ma mobilisation." Dans les mois qui viennent, elle n'hésitera pas, s'il le faut, à retourner sur les ronds-points.