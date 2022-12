Certains maires de Normandie annulent leurs cérémonies de vœux pour la nouvelle année

Les maires de Bayeux et Lisieux (à gauche) n'organiseront pas de cérémonies de vœux à la différence des maires de Dozulé et Caen

L'année 2023 approche avec son traditionnel lot de cérémonies de vœux. Des moments de convivialité et de proximité avec les habitants qui n'ont pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Pourtant, certains élus ont décidé d'annuler cette année encore, mais cette fois pour des questions de sobriété et de rigueur.

ⓘ Publicité

C'est le cas du maire de Bayeux, Patrick Gomont, qui a déjà présenté ses vœux dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de sa commune . "Après la crise sanitaire, c'est une crise énergétique et financière qui me contraint à vous présenter mes vœux à travers un écran et me force à annuler la traditionnelle cérémonie à laquelle vous êtes attachés" explique-t-il dans son message filmé.

Même son de cloche chez le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc. Il confie à France Bleu Normandie qu'il ne fera pas de cérémonie car "nombreux sont nos concitoyens dans l'embarras financier." Il évoque aussi la rigueur budgétaire pour motiver sa décision prise "à (son) grand regret." Depuis qu'il a été élu maire de la capitale augeronne en 2020, jamais Sébastien Leclerc n'a pu présenter ses vœux à la population.

Pas de cartons d'invitation à Alençon

Pour d'autres élus, au contraire, l'occasion est trop belle pour aller au contact des habitants. C'est ce que nous a dit Sophie Gaugain, la maire de Dozulé dans le Calvados. Une telle cérémonie ne met pas en péril les finances de sa commune. Le maire de Flers, Yves Goasdoué, lui aussi ne voit pas ce qui pourrait justifier une annulation de ses vœux. Son homologue d'Argentan, Frédéric Leveillé, fera les siens également.

Pas de changement, non plus, à Alençon. Le maire Joaquim Pueyo va présenter ses vœux à la population. Mais cette année il n'a pas envoyé de cartons d'invitation pour faire des économies comme il l'a confié à nos confrères de Ouest-France , fin novembre.

12 rendez-vous dans les quartiers pour le maire de Caen

À Caen, le maire Joël Bruneau ne ratera pas non plus les retrouvailles avec les habitants après deux années d'annulation liée au Covid-19. Ce ne sont pas moins de 12 rendez-vous dans les quartiers qui sont ainsi programmés durant le mois de Janvier.