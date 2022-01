Ces Isérois qui attendent Christiane Taubira

L'ancienne Garde des Sceaux de François Hollande est sortie de son silence le 15 décembre et s'est donnée un mois pour décider d'une éventuelle candidature qui voudrait réunir toute la gauche.

Ira ? Ira pas ? C'est le 15 janvier que Christiane Taubira dira si elle se présente ou pas à l'élection présidentielle du 10 avril. L'ancienne Garde des Sceaux de François Hollande est sortie de son silence le quinze décembre et s'est donnée un mois pour décider d'une éventuelle candidature qui pourrait réunir toute la gauche. Actuellement, le total des voix des cinq candidats de gauche atteint environ 25% selon les différents sondages pour le 1er tour.

Christiane Taubira compte quelques soutiens en Isère, notamment celui du socialiste Erwan Binet. Pour l'ancien député PS de Vienne (2012-2017) et ancien rapporteur à l'Assemblée Nationale de la loi sur le mariage pour tous " Christiane Taubira est ce que la gauche doit porter en ce moment particulier "

Erwann Binet: "moi je souhaite qu'on puisse faire le travail qu'on a fait au niveau local, comme le printemps isérois"

Christiane Taubira cherche à rassembler toute la gauche. Elle pourrait même soumettre son nom à la primaire populaire qui sera organisée du 27 au 30 janvier et qui se déroulera avec ou sans le consentement des candidats, avec en jeu le soutien des centaines de milliers (actuellement plus de 300.000) d'inscrits. Pour Erwan Binet cette primaire est une solution.

Erwan Binet: "... en disant à tous les candidats de gauche, l'urgence c'est quand même m'union entre nous"

Pour l'heure subsistent cinq candidatures principales à gauche, auxquelles il faut ajouter l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, qui "envisage" de se présenter mi-janvier. Elle et la socialiste Anne Hidalgo plaident pour une primaire qui déboucherait sur une candidature unique, au moins dans l'espace de la "social-écologie".

Les autres candidats de gauche: Jean-Luc Mélenchon (LFI), Fabien Roussel (PCF), Arnaud Montebourg (ex PS) et Yannick Jadot (EELV)