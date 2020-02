Ces jeunes Mayennais vont voter pour la première fois aux élections municipales... ou pas

Département Mayenne, France

Théo va pouvoir voter, mais de justesse. Le jeune homme aura 18 ans la veille du premier tour des élections municipales, le 14 mars. Mais pour voter, il faut avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection. Il va donc pouvoir exprimer son choix. "C'est un droit de voter, donc autant le prendre, l'utiliser comme il se doit", explique le jeune homme.

Théo va voter à Mayenne, pour Sophie ce sera Saint-Pierre-des-Nids. La jeune fille a déjà 18 ans, elle est au lycée à Laval, et elle s'est inscrite sur les listes électorales. "C'est ma maman qui a fourni toutes les pièces, c'est elle qui s'est occupé de ça. Je sais juste qu'il fallait pas carte d'identité. Moi ça me fait peur de voter, mais c'est comme ça qu'on montre qu'on est citoyen, c'est notre devoir de citoyen", estime Sophie.

"C'est mieux de voter même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accords avec nos idées, car c'est l'avenir de la France ou de la ville où on vit. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, il faudrait prendre des idées ici et là", ajoute Sophie.

Son amie Marion va également voter, mais à Volnay en Sarthe. "On a nos choix, on a le droit d'avoir nos propres choix, d'être libres de s'exprimer. Certains pays ne sont pas libres, et c'est dommage pour eux. C'est important d'aller voter".

Mais d'autres ne s'intéressent pas du tout à ces élections, c'est le cas de David et Alisson. Ils auront tous les deux 18 ans la semaine prochaine. "Je ne pense pas aux élections, la politique ce n'est pas trop mon sujet. Pour l'instant, après avec l'âge je pense que je vais plus m'intéresser à la politique, mais pour l’instant non", déclare David. "Je n'ai même pas pensé à voter, je n'y pense pas trop, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tout court. Dans tous les cas, c'est eux qui choisiront ce qu'ils feront s'ils sont élus", ajoute Alisson qui estime que c'est inutile d'aller voter.

Certains Mayennais pensaient comme Alisson en 2014. Le taux d'abstention au premier tour des élections municipales dans le département s'élevait à 41%, plus de 4 électeur sur 10 ne s'étaient pas déplacés.

Dernier jour pour vous inscrire

Mais si vous voulez pouvoir voter, c'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales, si ce n'est pas le cas, par exemple si vous avez déménagé. Les élections ont lieu les 15 et 22 mars prochain.

Les démarches se font soit en mairie soit sur Internet. Il faut prévoir votre carte d'identité et un justificatif de domicile. L'inscription est normalement automatique pour les jeunes de 18 ans, et il faut avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection.