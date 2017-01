Ces lois qui ne passeront pas avant les élections et pourraient tomber dans l’oubli

Plusieurs propositions de loi n’ont plus le temps d’être adoptées avant la fin de la session parlementaire, fin février. Des textes qui pourraient rester définitivement lettre morte, si la majorité à l’Assemblée change suite aux législatives.

“Tout le monde sait que ces textes n’ont plus le temps de passer, mais il n’y a pas de solution à ce problème !”, résume un député : il parle de ces propositions de loi, une dizaine, qui ne peuvent techniquement pas être adoptées d’ici la fin de la session parlementaire, le 26 février. Or si les élections législatives débouchent sur un changement de majorité à l’Assemblée nationale, certains textes pourraient être définitivement abandonnés.

Des animaux en abattoir au gaz de schiste, des textes loin d’être anodins

Parmi ces propositions, certaines ont pourtant beaucoup fait parler d’elles : le texte qui prévoit l’installation de caméras de surveillance dans les abattoirs, une proposition qui allonge de plusieurs semaines les congés maternité et paternité, ou encore l’adaptation du code minier au droit de l’environnement… Derrière ce texte au nom rébarbatif se cache un article très sensible : celui qui interdit l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels quelle que soit la technique, et notamment du gaz de schiste.

Cette dernière proposition a été placée en procédure accélérée, ce qui permet une seule lecture au lieu de deux dans chaque chambre. Après l’adoption par les députés cette semaine, la rapporteure du texte Marie-Noëlle Battistel est suspendue à l’action du Sénat. “Normalement, tout est calé pour que le texte soit définitivement adopté la dernière semaine de février. Mais pour cela il faut qu’il soit inscrit à l’ordre du jour du Sénat, et ce n’est toujours pas le cas... “ Le socialiste Xavier Jullien se souvient de tout le travail qu’a demandé ce texte, avec “de lourdes pressions et négociations”. “Ce serait un grand regret que de ne pas le voir aboutir”, lâche-t-il.

“On prépare l'alternance”

Le Sénat, majoritairement à droite, ne peut avoir le dernier mot face à une Assemblée nationale de gauche lors d’une navette parlementaire classique, même s’il peut grandement ralentir le processus. Avec cette fin de session suivie d’élections législatives, fait-il donc volontairement traîner les textes qui lui déplaisent, comme celui sur le gaz de schiste ou celui sur l’obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection (locale ou nationale) ? "Oui", affirment plusieurs élus de la majorité, mais le président de la commission des lois au Sénat rejette cette accusation. "Théoriquement, c'est possible, mais la gauche a pris ses dispositions pour que les textes auxquels elle tient aient le temps d'être débattus et votés", assure Philippe Bas.

Les deux chambres font la même chose, la loi prend trop de temps, le travail parlementaire est englué” - Marie-George Buffet

“Il faut supprimer le Sénat !”, selon Marie-George Buffet, rapporteure de la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes qui elle non plus ne sera pas adoptée avant les législatives. La députée communiste estime que cette période est révélatrice d’un fonctionnement global avec la chambre haute qui “n’est pas satisfaisant”.

Le Sénat travaille bien répond Philippe Bas, mais il travaille surtout à l'après. Le sénateur Les Républicains de la Manche explique que "si l'Assemblée passe à droite, nous pouvons alors déjà faciliter le passage de textes qui n'ont pas vraiment de chances d'aboutir avec la majorité actuelle. Bref, nous préparons l'alternance". C'est dans cette optique que les sénateurs adopteront la semaine prochaine le retour des "peines planchers" (pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans), via une proposition déposée par deux sénateurs Les Républicains, dans l'esprit de ce que propose François Fillon pour la justice.

Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat, ne se cache pas de "préparer l'alternance" © AFP - FRANCOIS GUILLOT

Parfois des bonnes surprises

Le député communiste André Chassaigne est lui plutôt satisfait de ce contexte particulier. Et pour cause, il a eu la surprise de voir sa proposition sur la revalorisation des retraites agricoles adoptée à l’unanimité à l’Assemblée. “Grâce à l’entrée en campagne, l’opposition de principe entre groupes parlementaires s’efface parfois, au profit de sujets importants qui dépassent les clivages politiques”, se réjouit l’élu.

Le texte ne sera pas pour autant définitivement adopté avant les élections, mais cette unanimité lui donne l’élan pour aller au bout du processus parlementaire, quel que soit le résultat des législatives. “Et en plus ce vote unanime va permettre d’interpeller les candidats sur le sujet !”, espère André Chassaigne.