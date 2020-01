Ils sont nés avant les années 50 et se représentent aux municipales de 2020

Provence, France

"Comme le dit mon cardiologue, un grand professeur, l'âge ça ne compte pas", affirme le doyen des maires communistes, Georges Rosso. A 90 ans, il se représente pour un huitième mandat au Rove, une commune d'un peu plus de 4 000 habitants, aux portes de Marseille. "Je travaille dix heures par jour quand on me laisse dormir la nuit. M'arrêter maintenant ce serait déserter. Les gens n'ont plus de services publics, ils n'ont plus que le maire", confie-t-il. En 2014, il l'a emporté dès le premier tour avec près de 80 % des voix. Comme lui, beaucoup de maires en Provence se représentent à soixante-dix ans passés, contre soixante-deux ans en moyenne selon l'Association des Maires de France. Ils comptent sur leur expérience et sur la confiance de leurs administrés pour conserver leur siège et continuer à défendre leurs projets.

J'ai marié des parents, je marie aujourd'hui leurs enfants, c'est ma vie, c'est tout pour moi

"Bien sûr qu'il faut préparer et former des jeunes mais quand on est bien dans ce qu'on fait, quand les gens sont contents de vous, on reste. Il y a un attachement. Je ne peux pas faire autre chose", résume Daniel Spagnou, soixante-dix neuf ans dont trente-six passés à la tête de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence). L'élu Les Républicains (LR) n'a pas encore acté sa candidature aux élections municipales de 2020 mais ne dit pas non. Au pied des montagnes, dans le même département, le maire de Villars-Colmars, André Guirand, soixante-quinze ans, est aux manettes depuis près d'un demi-siècle. A Riboux, petite village du Var, Suzanne Arnaud, quatre-vingt six ans, dirige depuis 1983. Le socialiste Rolland Povinelli fêtera lui ses soixante-dix-neuf ans cet été. Il règne depuis quarante-quatre ans sur Allauch, au nord de Marseille.

L'art de conserver le pouvoir n'est pas l'apanage des petites communes. A Aix-en-Provence, Maryse Joissains (LR) compte bien rempiler pour un nouveau mandat, si la justice le lui permet. Elle a soixante-dix-sept ans et a déjà passé dix-huit ans à la tête de la ville. Même pérennité pour le maire de Toulon, Hubert Falco (LR), soixante-douze ans. Lui n'a toujours pas confirmé sa candidature mais ne compte pas cesser le travail. Pour tous ces élus, c'est la mission d'une vie. Un devoir, disent-ils.