Elections : le courrier des préfets qui agace les maires bretons

Les 35 000 maires de France ont reçu dans la soirée du vendredi 9 avril une consultation du gouvernement sur la possibilité de la tenue des élections départementales et régionales en juin. Ils doivent se positionner avant lundi midi. Certains maires s'étonnent du délai d'envoi de cette consultation. Ils le font savoir sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, le maire de Saint-Pôtan (Côtes-d'Armor) Arnaud Lécuyer regrette que l'organisation de ces élections n'ait pas été abordée plus tôt, après celles des municipales en juin dernier. "Le Gouvernement avait près d'un an pour se mettre en place, avec les maires et les élus locaux. Qu'a-t-il fait ? Absolument rien ! Pire, il a refusé les propositions émises par les associations représentatives des élus et des partis politiques", écrit l'édile. Un message partagé par les maires de Saint-Domineuc et du Rheu (Ille-et-Vilaine).

D'autres élus ont préféré l'ironie pour réagir à cette consultation tardive. "Hey salut à toi le Maire, tu veux que les élections aient lieu en juin ? Envoie « OUI » ou « NON » au 8 12 12", écrit le maire adjoint à la culture de Vannes (Morbihan), Fabien Le Guernevé, en réponse à un tweet du maire de Ploemeur (Morbihan), Ronan Loas.

"Aucune leçon tirée des municipales", écrit de son côté Stéphane Perrin, conseiller régional avant d'ajouter "Ce faisant le gouvernement met sous cloche les départements et les régions qui vont être en affaire courante pour une durée indéterminée et se défausse, après avoir tenté de le faire avec le conseil scientifique sur les maires."

Le président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine Jean-Luc Chenut partage les regrets de ces maires bretons dans un communiqué. "Pas toujours consultés, les maires le sont en urgence ce vendredi soir sur la tenue d'élections, en mode simpliste : pour ou contre. Sans présenter plusieurs options, sans précision sur ce que pourrait être un scrutin en pareilles circonstances, sans avoir à faire de propositions. Les maires méritent mieux que cela."

Richard Ferrand en faveur d'un report des élections

Au sein de la majorité, certaines voix s'opposent au maintien en juin de ces élections départementales et régionales. Le président de l'Assemblée Nationale et député du Finistère Richard Ferrand est en faveur d'un report des élections à octobre 2021, selon le Journal du Dimanche qui cite un courrier envoyé par Richard Ferrand au Premier ministre. Il explique que ce report bénéficierait de la vaccination de la majorité des Français prévue d'ici à la fin de l'été afin de mener une campagne électorale "normale".

Après consultation des élus locaux, le gouvernement va prendre sa décision "assez rapidement" selon le porte-parole Gabriel Attal, renvoyant aux débats prévus à l'Assemblée nationale et au Sénat les 13 et 14 avril.