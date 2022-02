Ces maires finistériens qui parrainent de "petits" candidats à la présidentielle

Moins du quart des élus qui le peuvent dans le Finistère ont apporté un parrainage à un candidat à la présidentielle. Et ceux qui le font choisissent pour moitié Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo. À de rares exceptions comme à Trémaouézan, Pouldergat et Douarnenez communauté.

La course contre-la-montre se poursuit pour les candidats à la présidentielle. Il reste un peu plus d'une semaine avant la clôture des parrainages pour concourir à l'élection présidentielle (date butoir le 4 mars).

Pour l'instant, ils sont sept à avoir recueilli les 500 paraphes nécessaires (d'après le dernier décompte du Conseil constitutionnel, le prochain aura lieu ce vendredi 25 février). Eric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon - donnés à plus de 10% dans les sondages - ne sont pas encore certains de pouvoir se présenter. D'où les appels qui se sont multipliés ces derniers jours (François Bayrou, Jean Castex).

Dans le Finistère, lors du dernier décompte du Conseil constitutionnel, 71 élus avaient accordé leur parrainage sur les 347 qui le peuvent. Moins du quart. Une proportion quasi similaire au niveau national (10 000 parrains ou marraines sur 42 000 possibles).

Sur ces 71 élus finistériens, plus de la moitié ont choisi Emmanuel Macron (pas encore officiellement candidat) ou Anne Hidalgo.

L'idée d'aider les "petits"

Certains ont fait un choix plus insolite. Philippe Audurier, président de Douarnenez communauté est ainsi le seul élu du département a avoir parrainé Hélène Thouy (la candidate du Parti animaliste qui recueille pour l'instant moins de 90 parrainages). Il partage des convictions avec la candidate mais ce n'est pas la seule raison : "Il y a la volonté de vouloir aider des petits partis à être en capacité de pouvoir s'exprimer. On les entend malheureusement très peu dans les médias." L'élu n'a pas consulté avant de faire son choix : "Il n'était pas question de demander l'autorisation à qui que ce soit et je suis prêt à m'expliquer sur mon choix quand on me le demande" argue-t-il.

On s'identifie davantage

À quelques kilomètres de là, Henri Savina maire de Pouldergat a choisi Jean Lassalle, le Béarnais : "On s'identifie davantage à Jean Lassalle qu'aux autres. Il représente le milieu rural et ses diversités". Quant aux risques de pression, régulièrement évoqués, qui refroidiraient certains maires : "Qu'on parraine untel ou untel, pour l'instant je n'ai jamais vu de pression d'un côté ni de l'autre. Si c'est pour faire un vote pour demander à la population comme j'ai vu certains le faire, autant faire l'élection directement, ça n'a pas de sens". Henri Savina fait référence notamment à l'initiative du maire de Guéméné-sur-Scorff de faire voter la population.

J'en ai assez d'entendre brailler les ténors de la politique

Jean Lassalle a séduit également le maire de Trémaouézan dans le Nord Finistère. Et quand on demande à Hervé Liégeois si c'est un soutien idéologique ou un simple coup de pouce démocratique, il explique que c'est "un peu les deux". Il apprécie l'homme et ses idées : "Il sort du parisianisme habituel, j'en ai assez d'entendre brailler les ténors de la politique. C'est quelqu'un qui est maire d'une petite commune comme nous". Le maire l'assure : si le Béarnais veut venir dans sa commune, "il est le bienvenu".

Jean Lassalle fait d'ailleurs partie des candidats qui ont réuni les 500 parrainages demandés. Les trois élus finistériens assurent que leur choix n'a provoqué quasiment aucune réaction auprès de leurs administrés.