Ces maires passionnés du Nord Franche-Comté prêts à briguer un septième ou un huitième mandat

Dans le Territoire de Belfort et dans le Pays de Montbéliard, trois maires repartent dans la course pour les municipales les 15 et 22 mars prochains, malgré leur âge plus ou moins avancé.

Territoire de Belfort, France

Il y a les maires du Nord Franche-Comté qui ont décidé de ne pas être candidats à leur propre succession après plusieurs années en poste. Mais il y a aussi ceux qui ne s'imaginent pas du tout arrêter tout de suite, malgré leur âge et qui se présentent les 15 et 22 mars 2020. C'est le cas par exemple des deux plus anciens maires du Territoire de Belfort et d'un maire dans le Pays de Montbéliard.

Etre maire, une passion

"La mairie, c'est mon moteur de vie", affirme Roger Lauquin. A 85 ans, le maire sortant d' Argiésans, 500 habitants, brigue un septième mandat. Il passe plus de 40 heures par semaine à éplucher les dossiers, répondre aux téléphones et régler les problèmes de sa commune. "

Je crois que si je reste à la maison sans rien faire, je vieillirai en un rien de temps beaucoup plus vite. Je me sens en pleine forme. Roger Lauquin, maire sortant d'Argiésans

"On n'est pas maire pour le 14 juillet ou le 11 novembre pour porter les fleurs, assure Roger Lauquin. Si c'est ça, il ne faut pas le faire." Quand on lui demande ce que pense sa femme de son investissement pour la commune d'Argiésans, il répond: "Madame Lauquin supporte mes absences depuis un certain temps, c'est sûr je lui dois beaucoup. Etre maire, c'est ma passion", insiste Roger Lauquin.

Le maire sortant d'Argiésans a été élu la même année que Guy Miclo à Rougegoutte qui lui aussi, à 72 ans, brigue un septième mandat. "J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Mais je ne me sens pas vieillissant au point de me dire maintenant il faut te poser. Ma femme en premier lieu me dit que je pourrais faire autre chose, qu'on pourrait partir plus souvent. Certes, mais il me reste des forces", sourit Guy Miclo. Depuis 1983, les élections municipales à Rougegoutte se sont à chaque fois terminées dès le premier tour. Faute d'adversaire, la liste de Guy Miclo a été élu à chaque scrutin.

A Mathay, dans le Pays de Montbéliard, Daniel Granjon, 73 ans cette année, brigue lui un huitième mandat.