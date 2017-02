Ces socialistes bretons qui boudent Benoit Hamon

La plupart des élus emblématiques bretons avaient choisi Valls à la primaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas franchement ravis de devoir défendre le candidat désigné par la primaire Benoît Hamon. Alors parfois, ils traînent un peu les pieds pour faire campagne.

"Il y a des réticences", explique pudiquement un responsable local. C'est le moins que l'on puisse dire puisque certains militants de la base refusent catégoriquement d'aller défendre le candidat pourtant désigné par la primaire.

"On a déjà des gens qui sont allés chez Macron, on ne va pas faire partir ceux qui restent!"

Dans le sud Finistère, un responsable de section a prévenu, il ne fera pas campagne, même s'il ne remet pas en cause le choix de Benoit Hamon. Il se veut fidèle et répète donc à l'envie : "Je suis socialiste, j'ai un candidat". Mais quand on lui demande s'il ira tracter sur les marchés, le responsable local s'agace : "Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas envie de défendre le revenu universel!" Il ajoute : "On a déjà des gens qui sont allés chez Macron, on ne va pas faire partir ceux qui restent!"

Le temps de la Présidentielle, la Fédération 29 pense à désigner des responsables locaux de campagne, des socialistes qui soutiendraient, eux, le candidat. Une manièrede contourner les oppositions, et de préserver les susceptibilités.

"Ca reste quand même le candidat du PS", s'excuse presque un socialiste de l'aile droite du PS

"Je ferai campagne si on m'appelle ", déclare de son coté un socialiste bigouden. Lui reconnait qu'il a eu quelques tweets hostiles à l'encontre de Benoit Hamon au moment des débats de la primaire, mais se désole presque : "ça reste quand même le candidat du PS". Donc oui, il ira le défendre sur les marchés, même s'il reconnait qu'il aura du mal à défendre certaines propositions du candidat investi.

"On va mobiliser le monde associatif, il ne faut pas forcément compter sur les militants habituels"

De leur coté, les soutiens de Benoit Hamon se désespèrent parfois un peu : "En réunion, on se retrouve avec des gens qui veulent infléchir le programme, on n'a plus le temps, on est pas là pour ça. Ce qu'on doit faire, maintenant, c'est organiser la campagne". Un avis partagé par la Fédération, qui peine à mobiliser elle aussi. Alors certains socialistes estiment qu'il faut s'organiser autrement pour cette campagne 2017 : "En mobilisant nos copains et le monde associatif, il ne faut pas forcément compter uniquement sur les militants habituels". D'ailleurs un responsable socialiste espère que la dynamique de la primaire apporte de nouveaux adhérents au PS.