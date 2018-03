Le conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) va élire ce jeudi matin son président et les membres de son bureau. Deux candidats à la présidence se sont d'ores et déjà déclarés : Paul Scaglia, et Henri Franceschi.

Corse, France

L’évolution du conseil

Le nombre de membres de cette instance consultative, à l'instar de celui de l'assemblée de Corse, est passé de 51 à 63 représentatifs de la société civile. Des membres désignés, regroupés au sein de trois sections : le développement économique et social ; la vie culturelle, la promotion de la langue corse et l'éducation et enfin l'environnement et le cadre de vie.

Son domaine d'action s'est également accru, le conseil économique social et culturel est devenu aussi environnemental. Il s'agit donc d'une instance consultative qui a pour mission d'aider, d'éclairer les responsables politiques régionaux dans leur prise de décision, par des études, des rapports et des avis. Plus de 200 avis ont ainsi été émis durant les deux premières années de mandature nationaliste. Des avis, affirme le président, "parfois pris en compte par les décideurs".

L’expérience d’Henri Franceschi maire d’Ucciani et président sortant

Henri Franceschi : « J’ai une bonne expérience et la connaissance de l’institution, la volonté de servir la Corse, la volonté depoursuivre un certain nombre de dossiers que j’ai initié dans la précédente mandature. Je suis très serein ! Quand vous avez l’habitude de travailler avec des personnes, elles ont des relations avec d’autres, qui nous rejoignent aujourd’hui, elles connaissent le président Franceschi. Ce n’est pas un secret de vous dire que ma candidature s’inscrit dans une démarche consensuelle dans toutes les composantes de la société civile insulaire. »

Le nouveau souffle de Paul Scaglia, ancien président du tribunal de commerce d’Ajaccio

Paul Scaglia : « Aujourd’hui le conseil économique social et culturel s’est doté d’une autre section, le domaine environnemental, on est passé de 51 à 63 et il y a une autre logique, dynamique, je pense que le conseil doit avoir sa place dans le débat et la société civile doit être entendue. Pour ce faire il y a plusieurs façons de fonctionner, la première c’est une réorganisation au fond, la deuxième c’est d’augmenter le nombre de commissions et les faire travailler sur _des thématiques propres_, et la troisième est de pouvoir fonctionner en auto saisine, je veux insuffler une autre méthode et ne me positionne pas sur ce qui a été fait avant ! »



L'élection du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, se déroule donc ce jeudi matin à Ajaccio. A noter que d'autres candidats peuvent se déclarer lors de la séance d'installation.