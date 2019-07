CETA : la député mayennaise de la majorité, Géraldine Bannier annonce qu'elle votera contre

Département Mayenne, France

En Mayenne, les trois députés annoncent qu'ils voteront contre le Ceta, ce traité de libre échange entre le Canada et l'Union européenne. Guillaume Garot et Yannick Favennec avaient fait connaître leur position la semaine dernière. C'est au tour de la député de la majorité, Géraldine Bannier de se positionner. "Je voterai contre le Ceta. Je suis fille d'éleveurs bovins. J'ai grandi à la campagne et le CETA aura forcément un impact sur la filière bovine. Ma volonté et de lancer un signal d'alerte par rapport à cette filière qui est en difficulté. C'est la filière en agriculture où il y a le plus de suicides d'éleveurs. Le CETA n'est pas une bonne nouvelle pour la filière d'élevage bovins donc je préfère voter contre cet accord de libre échange".

Selon la député elle même, c'est la première fois que Géraldine Bannier votre contre lors d'un vote à l'Assemblée nationale.