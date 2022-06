"Cette affaire de groupe unique à gauche est très importante" pour la députée iséroise Elisa Martin

Après la proposition de Jean-Luc Mélenchon, rejetée par les autres partis, Elisa Martin, élue députée de la 3e circonscription de l'Isère pour la Nupes au second tour des législatives, "continue à considérer que cette affaire de groupe unique à gauche est très importante".

Elisa Martin, nouvelle députée de la 3e circonscription de l'Isère depuis le second tour des législatives, se dit toujours pour un groupe unique de la gauche à l'Assemblée nationale. Cette proposition, faite par Jean-Luc Mélenchon, a été rejetée par tous les autres partis formant la Nupes, l'union de la gauche. Mais la députée iséroise l'affirme à France Bleu Isère : "Nous continuons à considérer que cette affaire de groupe unique à gauche est très importante et fait partie des réponses politiques à opposer à la situation. Elle positionnerait la gauche unie comme le premier opposant, d'une façon non discutable, face à Emmanuel Macron".

Continuer "sur une belle dynamique"

Pour elle, "il s'agit de continuer cette belle dynamique de la gauche unie qui a produit des résultats, qui a produit de l'enthousiasme, que le peuple a reconnu comme une démarche positive attendue depuis 25 ans". Surtout que c'est "un accord fondé sur plusieurs centaines de propositions donc il ne s'agit pas d'un accord électoral de coin de table".

Premiers pas comme députée à l'Assemblée nationale

Elisa Martin a fait ses débuts ce mardi à l'Assemblée nationale, deux jours après sa victoire dans la 3e circonscription de l'Isère face à la députée sortante Emilie Chalas.