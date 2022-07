Cette motion de censure va "mettre le RN face à ses responsabilités" pour les députés Nupes de Haute-Garonne

Les débats vont être animés ce lundi 11 juillet 2022, à partir de 16h, dans l'hémicycle. Alors qu'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir passé un deal avec Uber quand il était ministre de l'Economie, 150 députés de la Nupes déposent une motion de censure contre le gouvernement. Parmi eux, les députés insoumis de Haute-Garonne Hadrien Clouet, Francois Piquemal, Christophe Bex, Anne Stambach, l'écologiste Christine Arrighi, mais aussi la socialiste du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault, et le socialiste élu du Comminges Joel Aviragnet. Tous les députés Nupes devraient voter cette motion.

Mettre les députés du RN face à leur responsabilité

Pour autant, elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir, faute du soutien des 89 députés RN et des 62 LR, mais la gauche y tient. D'abord, parce qu'elle considère que la Première ministre Elisabeth Borne, a, en ne sollicitant pas de vote de confiance, brisé "la tradition républicaine ininterrompue depuis 30 ans".

Par ailleurs, débattre de cette motion permettra de clarifier les positions de chacun, assure Christophe Bex, député insoumis de la 7e circonscription de Haute-Garonne (secteur d'Auterive, Muret, Cintegabelle). "Personne n'a la majorité, il y a 11 groupes, c'est du jamais vu, et donc on va pouvoir dire si on soutient ou pas le gouvernement. Et cela va mettre face à leurs responsabilités Les Républicains et le Rassemblement national. Le RN a fait une campagne pour battre Macron et a aujourd'hui un tout autre ton à l'Assemblée. Alors que nous, nous tenons notre ligne d'opposition", explique Christophe Bex.

Des socialistes dissidents ne voteront pas

Certains députés classés à gauche ne voteront pas cette motion de censure. C'est le cas de Laurent Panifous, socialiste d'Ariège, et de David Taupiac, élu dans le Gers. "Il faut laisser le temps à Elisabeth Borne de faire ses preuves et de déployer ses premiers textes de loi, notamment celui qui arrive sur le pouvoir d'achat", explique David Taupiac. Au cas par cas, en fonction des sujets, des majorités de projet se feront, on ne peut pas faire le pari du chaos, on se doit d'agir, notamment pour le pouvoir d'achat". David Taupiac qui cependant assure qu'il ne votera pas pour la réforme des retraites à 65 ans, et qui veut avec cinq autres députés constituer un nouveau groupe de gauche (hors PS et hors Nupes donc) d'ici l'automne. Il assure que certains l'ont déjà contacté (il faut être 15 pour pouvoir le faire).

Avec cette motion de censure, l'examen du projet de loi "sécurité sanitaire" face au regain de Covid-19 a été repoussé en soirée, à partir de 21h30, et devrait se poursuivre mardi soir. Ce texte vise à proroger des dispositifs de collecte de données de santé (tests Covid, vaccination) et mettre en place un possible pass sanitaire aux frontières si la situation sanitaire l'exige.