"Cette réforme des retraites est encore injuste" estime la député LR azuréenne Christelle d'Intorni

"Sur le fond de cette réforme, nous, les Républicains, sommes favorables" pose d'entrée de jeu la députée LR des Alpes-Maritimes Christelle d'Intorni. Ce qui ne l'empêche pas d'entendre la gronde des manifestants. "J'entends ces constestations, ces inquiétudes, ces peurs, parce qu'on explique aux Français qu'ils vont devoir travailler plus longtemps dans un contexte très anxiogène."

ⓘ Publicité

"Je serai solidaire de mon groupe"

Pour autant Christelle d'Intorni compte bien voter pour cette réforme, elle insiste, "Il faut garder une certaine cohérence, une réforme est nécessaire, notre système par répartition va très mal. Je serai solidaire de mon groupe et je voterai cette réforme. Ensuite, à titre plus personnel, j'en suis à mon premier mandat, j'ai 37 ans et je ne porte pas la même vision. J'estime qu'elle est encore injuste et qu'elle ne répond pas à toutes les problématiques futures de notre pays."