"Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner seront montrés du doigt" estime Marc Taulelle, adjoint nîmois

La traditionnelle fête nationale avec un concours assez important de Nîmois et de Nîmoises venus assister au défilé. Deux légions d'honneur, une médaille nationale du mérite et quatre diplômes "prestige de la République" pour des jeunes engagés dans la vie associative ont été attribués. Des citoyennes et des citoyens, militaires ou civils, engagés au service des autres.

La fête nationale, celle des individus qui se fondent dans le collectif.

L'occasion de se réunir devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Dans les conversations, avec l'extension du pass sanitaire, celles et ceux qui traînent encore des pieds pour se faire vacciner alors que la menace de la pandémie se fait de plus en plus pressante.

"Ils doivent en supporter les conséquences, pas nous" Copier

"La vaccination pour tous, sans le dire."

À la tribune officielle, Marc Taulelle, adjoint au maire et pneumologue dans le civil, ne remet pas en cause la vaccination, mais "trouve la méthode sournoise". Et d'estimer que le président de la République en étendant l'utilisation du pass sanitaire, "manque de sincérité, je nous vous interdit pas de ne pas vous vacciner mais sinon, vous ne pourrez plus vivre". Et de conclure : "Bientôt, ceux qui ne le veulent pas seront montrés du doigt et vont porter, peut-être, un signe distinctif".