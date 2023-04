CGT : la nouvelle patronne Sophie Binet a fait ses premières armes à Nantes

C'est une petite révolution au sein de la CGT. Ce vendredi 31 mars 2023, pour la première fois, une femme a été élue secrétaire générale du syndicat : Sophie Binet, 41 ans, issue de la filière cadre.

Avant d'être engagée à l'échelle nationale, Sophie Binet a fait ses premières armes au sein de syndicats étudiants nantais, notamment à l'Unef. C'est là que Marlène Collineau, adjointe à la Ville de Nantes en charge de la santé, l'a rencontrée. "C'était en 2003, il y a 20 ans maintenant, raconte-t-elle. Elle connaissait un certain nombre d'adhérents, et déjà à l'époque, elle voulait que ça bouge. C'est une vraie bosseuse, extrêmement précise et rigoureuse. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Quand elle a été élue, j'étais très fière et heureuse pour elle. Je trouve que Sophie Binet est très en phase avec ce que sont les salariés aujourd'hui."

"Il était temps qu'il y ait une femme à la tête de la CGT" - Fabrice David, secrétaire général de la CGT de Loire-Atlantique

Certains cadres de la CGT de Loire-Atlantique nous ont également confié leur joie de voir Sophie Binet à la tête de la CGT. "J'ai voté pour elle, car c'est quelqu'un de remarquable, confie Fabrice David, secrétaire général de la CGT en Loire-Atlantique. À la fois très bosseuse et rassembleuse, elle connait parfaitement ses dossiers. Et puis entre nous, il était temps qu'il y ait une femme à la tête de la CGT. C'est une grande dirigeante, qui théorise beaucoup de choses, mais qui est aussi très active sur le terrain."