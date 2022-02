Chabeuil s'apprête à voter pour son nouveau conseil municipal

Ce sera le premier tour, dimanche 6 février, de l'élection municipale partielle à Chabeuil, suite aux démissions successives au sein du conseil. Après un an et demi de mandat, Lysiane Vidana ne se représente pas, mais quatre candidats sont en lice.

Après un mois de campagne éclair, les Chabeuillois ont rendez-vous aux urnes. Ils votent dimanche 6 février pour l'élection municipale partielle, après une série de clashes politiques ayant mené le conseil municipal de Chabeuil à la démission. Quatre listes sont en lice.

"J'ai des amis sur toutes les listes" lance Christian, sur le marché de Chabeuil. Il ne sait pas encore pour qui voter dimanche 6 février, pour l'élection municipale partielle, "j'ai regardé les programmes, on dirait qu'ils sortent d'un photocopieur". Une manière de dire que les quatre candidats sont proches… en tout cas, ils sont connus des Chabeuillois.

L'ancien maire LREM Pascal Pertusa, battu en 2020 par Lysiane Vidana, brigue un quatrième mandat. Sa liste : "La Force de l'expérience pour Chabeuil". Il dit se féliciter de la présence de quatre listes candidates à l'élection, "c'est bien d'avoir trouvé un peu plus de 120 personnes qui se présentent aux élections ! Chabeuil est peut-être l'image de ce que devrait être la démocratie". Son visage est connu, celui de ses concurrents également. "Je crois qu'on a effectivement des préoccupations qui peuvent se recouper dans l'ensemble des listes. Après, c'est la notion de proximité et d'engagement au quotidien qui va jouer".

Les couleurs politiques ne sont pas cachées. Pierre-Marie Dieval, l'ancien adjoint à l'environnement de Lysiane Vidana, est tête de liste et regrette cette tendance. "Dans cette ambiance présidentielle, ça s'est beaucoup politisé. Cultivons Chabeuil, on est la seule liste sans carte politique. Nous sommes écolos, quel que soit le bord… on se positionne comme rassembleurs, avec l'envie de discuter avec tout le monde".

Dans la bouche de tous les candidats, c'est en tout cas l'envie de tourner la page qui ressort rapidement. "Les cinq dernières années ont montré ce que pouvait donner la politique politicienne. Je pense qu'on a tous envie d'être au-dessus de ça, on a tous envie d'être dans des propositions concrètes pour la ville. C'est notre cas" présente Cécile Trempil, tête de la liste de gauche Le chemin des possibles. Elle n'a jamais été élue ni candidate, mais reste une figure connue, elle tient un blog politique local à Chabeuil.

Ancien adjoint au sport de Lysiane Vidana et conseiller départemental Les Républicains, Alban Pano candidate également, avec la liste Une nouvelle énergie. "Le paysage politique de Chabeuil est le même depuis 20 ans. Les trois autres listes ont toutes gravité autour de ce paysage politique, à faire la pluie et le beau temps. Pour tourner la page, nous avons la légitimité. Sur cette liste, nous sommes trois à avoir eu une expérience municipale lors du dernier mandat."