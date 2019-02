Chalon-sur-Saône: la ville veut redonner du pouvoir d'achat à ses habitants

Chalon-sur-Saône - France

En pleine crise des Gilets jaunes le maire, "Les Républicains" de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret a décidé de réduire de 10 % les principaux tarifs communaux. Concrètement cela concerne les cantines scolaires, les bibliothèques, les centres de loisirs, les accueils périscolaires. Mais aussi les locations de salles qui appartiennent à la mairie, les parkings sous délégation de service public et même... les concessions dans les cimetières!

Ce n'est pas une première pour la municipalité

Des mesures, adoptées à l'unanimité mais sans l'opposition de gauche, qui avait quitté la salle dénonçant un "coup médiatique", lors d'un conseil municipal extraordinaire fin janvier. Pourtant il ne s'agit pas d'une première explique Gilles Platret. "On avait baissé en 2015 les tarifs du chauffage urbain qui concerne des milliers de familles. On a baissé deux années de suite les impôts. Le troisième étage de la fusée c'est cette baisse de la quasi totalité de nos tarifs communaux de 10%".

Gilles Platret Copier

Gilles Platret (photo d'illustration) © Maxppp - JC Tardivon

Comment est-ce possible dans un tel contexte de morosité économique qui n'épargne pas les collectivités? "On y arrive parce que nous avons fait des économies de gestion. Cela ne peut pas se faire si vous ne travaillez pas à rendre votre service public moins onéreux mais toujours aussi efficace. Nous avons pris des mesures service par service en réorganisant notre administration et nos méthodes d'action pour quelles soient moins coûteuses. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de redonner du pouvoir d'achat en baissant les impôts et en baissant les tarifs".

"Des mesures électoralistes" selon l'opposition

Pour Nathalie Leblanc, conseillère municipale PS, ce sont des mesures électoralistes en vue des Municipales de 2020. "Nous ce que l'on regarde, c'est ce qui a été fait depuis 2014 à Chalon-sur-Saône et on constate au contraire, soit une augmentation des tarifs, notamment les tarifs de stationnement ou de transports, soit beaucoup de concessions au privé. Je pense notamment aux politiques du logement. Beaucoup de logements sortent de terre à Chalon mais l'accès est quasiment impossible pour beaucoup car les prix sont bien trop élevés." Nathalie Leblanc qui pointe également "la baisse de 25% des subventions aux associations", "on en est à 2,5 millions d'euros de pertes pour elles" explique la conseillère municipale d'opposition.

Nathalie Leblanc Copier

Nathalie Leblanc © Radio France - Thomas Nougaillon

Gilles Platret rétorque que "la baisse des subventions a été décidé au tout début du mandat, nous avons été obligés de créer un plan de sauvetage des finances publiques. Ces mesures ont été compensées allègrement par la mise à disposition de matériel municipal: des photocopieuses, des salles, des formations pour les bénévoles, un site internet". Par ailleurs poursuit le maire "les impôts lors du précédent mandat avaient explosé de 30%, c'est un peu fort de café qu'une opposition qui n'a fait que prendre du pouvoir d'achat aux chalonnais viennent me reprocher de leur en redonner".

Les Chalonnais ont des avis nuancés Copier

Cela va coûter 150 000 euros à la ville

Ces mesures vont coûter 150 000 euros à la ville de Chalon-sur-Saône. Certaines de ces baisses sont effectives depuis le 1er février 2019 dans les bibliothèques ou les cimetières, d'autres, comme celles concernant la restauration scolaire, le seront à compter de début mars.

Gilles Platret est notre invité à 8h11 en direct sur France Bleu Bourgogne ce lundi 4 février 2019.