Chamalières, France

Lorsque le Président de la République se déplace son responsable de la sécurité est sur les dents. Cela fait 15 jours qu’il prépare la visite présidentielle. Et il ne plaisante pas avec la sécurité. Ici au lycée hôtelier de Chamalières, il est interdit de filmer la salle de restaurant où dînera Emmanuel Macron. Le menu papier du dîner Républicain sera réalisé par les services de l’Elysée. Le choix des assiettes devra également être validé par le staff du Président. Il acceptera sûrement des couteaux de Thiers made in Auvergne.

Chloé et Lucie ont été choisies pour servir le Président ce jeudi soir © Radio France - Claudie HAMON

A quelques heures de l’événement, c’est le branle-bas de combat dans tout le lycée hôtelier. En cuisine et au service, toutes les équipes sont mobilisées, surtout les étudiants de BTS première et deuxième année mais aussi les enseignants. Dans la salle, Nicole Jouffret supervisera une équipe d’une vingtaine de serveuses et serveurs. « Nous sommes très confiants, nos étudiants ont l’habitude des établissements prestigieux. Toute l’année, on les prépare à l’excellence et à la rigueur qui sont les devises de notre établissement ». Certains étudiants sont déjà familiers du protocole Elyséen, puisque chaque année quatre jeunes partent en stage dans les cuisines présidentielles auprès du chef Guillaume Gomez.