Chamalières (Puy-de-Dôme) : un timbre à l'effigie de Valéry Giscard d'Estaing

Pascal Lebraud directeur des partenariats La poste-Auvergne, Louis Giscard d'Estaing et Claude Désarménien président de la fédération française des associations philatéliques

A l'occasion du premier anniversaire de la mort de Valéry Giscard d'Estaing (02/12/20), la poste lance un timbre à son effigie. Il a été dévoilé ce jeudi en mairie de Chamalières. Il sera disponible en avant-première au bureau de poste de Chamalières à la mi-novembre. Le timbre sera vendu à partir du 22 novembre. Il sera édité à 495 000 exemplaires.

Il est d’usage qu’un timbre honore les présidents de la République l’année suivant leur disparition. La photo a été validée par la famille et c’est l’artiste et graveuse de timbre Sophie Beaujard qui a travaillé sur le visuel.

495 000 exemplaires

Le visage souriant de Valéry Giscard d’Estaing se détache sur un fond tricolore. On reconnaît en bas à droite du timbre, les initiales RF, pour République Française, qui enserrent le « Faisceau de licteur » surmonté de la hache et entouré d’une colonne de lauriers qui était l’emblème qu’avait choisi Valéry Giscard d’Estaing pour symboliser sa présidence.

En vente le 22 novembre

A l’occasion de la vente en avant-première nationale du timbre, (du 19 au 21 novembre) l’association philatélique Philapostel Auvergne présentera trois jours durant à la mairie de Chamalières une exposition qui fera le lien entre la philatélie et les différents présidents de la République. Pendant ces trois jours, il sera également possible de se procurer le « document » dit « philatélique », tiré à seulement 5 000 exemplaires.

Le matin du 20 novembre, Jean-Pierre Raffarin et Dominique Bussereau , proches de Valéry Giscard d’Estaing, donneront une conférence dans la cour de l’Hôtel de Ville de Chamalières.