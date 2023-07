Chambéry : Aurélie Le Meur, la première adjointe au maire démissionne de son poste

C'est une annonce qui ne surprend personne dans les couloirs de la mairie de Chambéry (Savoie). Aurélie Le Meur, première adjointe au maire annonce ce lundi démissionner de son poste et de ses nombreuses responsabilités. Cependant, elle reste élue au conseil municipal. En 2020, sa liste "citoyenne" et celle de Thierry Repentin, maire de Chambéry, ont fusionné pendant l'entre-deux-tours pour prendre le siège de maire au sortant, Michel Dantin.

Démission attendue

Rapidement après la mise en place du conseil municipal et cette gouvernance partagée, des désaccords s'étaient ébruités entre le nouveau premier édile et son bras droit. Le dernier en date aux yeux du grand public remonte à l'élection présidentielle de 2022.

Thierry Repentin avait alors pris position en soutien d'Emmanuel Macron avant le premier tour. Une pilule qui était très mal passée du côté de la liste "citoyenne". Vingt élus du conseil municipal, dont Aurélie Le Meur s'étaient fendus d'un communiqué pour fustiger ce soutien affiché. "On voit que la mayonnaise n'a jamais pris, tacle Aloïs Chassot, chef de file de l'opposition municipale. On le reçoit dans des discussions avec les services de la mairie, avec les élus mais aussi avec les porteurs de projet et c'est un problème pour la ville"

Après l'élection, l'union était de mise et affichée entre les deux listes. "Nous avons défendu ensemble le même projet sur un renouveau démocratique à Chambéry, avec une priorité sur les problèmes de solidarité, d'écologie, de citoyenneté", défendait en juin 2020 sur France Bleu Pays de Savoie, Thierry Repentin.

Paysage bucolique

Mais pendant le conseil municipal, le décor est tout autre. À la fin, vient le moment de l'annonce tant attendue, la démission du poste de première adjointe pour Aurélie Le Meur, et la démission de Pierre Brun de sa délégation au pilotage financier, aux financements innovants et à la transition énergétique. Après un discours de remerciement, chacun des deux élus est largement applaudi.

Le dernier conseil municipal avec Aurélie Le Meur comme première adjointe au maire de Chambéry. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Celle qui sera officiellement libre de ses fonctions lorsque le préfet de Savoie aura accepté sa démission, comme le veut la procédure, réfute la question des désaccords comme motivation de son départ. "C'est une décision mûrement réfléchie, explique Aurélie Le Meur. Heureusement que nous avons des divergences de point de vue sur des sujets, nous avons été capables de construire de nombreuses décisions concertées et consensuelles, il y a eu quelques sujets sur lesquels nous n'avons pas obtenu ces accords et nous l'avons très bien géré en exprimant nos désaccords."

Il n'y aurait donc aucun signe de fumée dans la majorité municipale. "Les choses sont bien plus simples que ce que l'on peut voir comme bêtises sur les réseaux sociaux, dénonce Thierry Repentin, maire de Chambéry. Des scénarios politiques, des tensions, des règlements de compte, tout ça c'est du vent !" La majorité municipale évolue, change mais ne serait pas le symbole de difficultés en son sein. Le prochain conseil municipal, le 25 septembre se fera avec un nouveau premier adjoint : Martin Noblecourt, issu de la liste "citoyenne" aux élections de 2020. Symbole encore une fois d'une majorité qui veut montrer que tout va bien.