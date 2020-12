Chambéry : les travaux du nouveau stade municipal peuvent démarrer

Les travaux du nouveau stade municipal de Chambéry peuvent démarrer : le conseil municipal a donné son feu vert, dans la douleur, avec 27 voix pour, dont celles de l'opposition, 14 contre, dont celle de la 1ère adjointe Aurélie Le Meur et 4 abstentions.

Le lancement des travaux du nouveau stade municipal de Chambéry adopté à bulletin secret par 27 voix pour, 14 contre et 4 abstentions.

C'est parti pour les travaux du nouveau stade municipal de Chambéry. Le projet de 5 000 places, conçu par l'ancienne majorité de Michel Dantin en 2018 pour accompagner le SOC Rugby en élite, sera réalisé sur l'ancien stade, avec un parking de 430 places en souterrain.

Le conseil municipal a autorisé ce mercredi soir le maire à signer les marchés attribués par l'ancienne majorité. Autorisation par 27 voix pour, dont les 10 voix de l'opposition, 14 contre, dont celle de la 1ère adjointe Aurélie Le Meur, et 4 abstentions.

Dès l'arrivée de la nouvelle équipe en juillet, ce dossier a fait l'objet d'un examen particulier au sein de la majorité et de divisions avec les écologistes partisans d'un nouveau projet. C'est la 1ère adjointe qui a porté cette opposition hier soir.

La 1ère adjointe a voté contre. Elle demandait un report d'un an et un autre projet

Aurélie Le Meur défendait un report d'un an, le temps de monter un autre projet parce que "le contexte a évolué depuis le moment où le projet a été pensé". L'élue a pointé le coût du projet en hausse depuis deux ans (de 13,9 millions d'euros hors taxe en 2018 à 25,7 millions d'euros en juillet dernier) , et défendu un projet moins ambitieux avec un tribune optionnelle réalisable plus tard.

Elle dit craindre les recours en justice qui freinerons le projet, faute de concertation avec les riverains et les associations environnementales, et s'interroge sur la "pertinence" du parking de 430 places, à l'heure des changements de nos modes de déplacement.

Ce dossier n'est pas le nôtre, nous ne l'aurions pas pensé ni mené comme il l'a été

Pas de désaccord en revanche sur la nécessité d'un nouveau stade. Mais si, pour le maire, "ce dossier n'est pas le nôtre, nous ne l'aurions pas pensé ni mené comme il l'a été", pas question de repousser l'échéance.

L'ancienne majorité était allée jusqu'à l'ouverture des plis des appels d'offre, il ne restait plus qu'à signer les marchés. Ou à tout recommencer. Le nouveau maire a préféré poursuivre le projet quitte à afficher des divergences avec une partie de sa majorité. "Il existe une diversité des points de vue au sein de ce conseil. Je laisserai s'exprimer cette pluralité", a expliqué Thierry Repentin en préambule.

Gagnant-gagnant pour le maire et sa 1ère adjointe

Le maire savait aussi pouvoir compter sur les voix de l'opposition, puisque c'était son projet quand elle était aux affaires. Sans pour autant l'épargner, parlant d' "insoutenable légèreté de conduite", d'un dossier "conduit à l'aveugle ", "sans aucune plan de financement". Thierry Repentin a pointé l'absence d'engagements écrits des collectivités locales, à part deux millions d'euros votés par le Département, et de l'Etat, à son arrivée le 4 juillet. Une mise en cause pour faire diversion, lui a répondu l'élu d'opposition Philippe Cordier : "Vous avez une décision difficile à faire passer auprès de votre majorité, ce qui peut expliquer votre besoin d'écran de fumée".

Au final, le projet pourra démarrer et le duo à la tête de la mairie s'en tire dans une sorte de "gagnant-gagnant politique" : le maire Thierry Repentin satisfait les défenseurs du stade, la 1ère adjointe Aurélie Le Meur répond aux injonctions des écologistes. Suffisant ? Dans un communiqué avant le conseil municipal, le groupe Extinction Rebellion, à l'origine de l’occupation d'un autre chantier contesté, celui du Parking Ravet, a prévenu : " Extinction Rebellion Chambéry suivra attentivement l'évolution de ce projet et se tient d'ores et déjà prêt à mener la lutte si nous l’estimons nécessaire".