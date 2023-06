Chamois Niortais : après la relégation, "il faut que l'équipe dirigeante vende" estime le maire de Niort

Le maire de Niort, Jérôme Baloge, n'était pas au stade René Gaillard ce vendredi soir pour le dernier match de Ligue 2 de la saison. "Je n'y vais pas depuis un certain temps, explique-t-il. La relation est compliquée avec l'équipe dirigeante". La descente du club de foot en National est pour l'élu un "épisode classique dans la vie d'un club". Mais c'est bien les choix des dirigeants des Chamois qui l'interroge.

"Cette descente a un goût particulier" pour le maire de Niort

Le retour des Chamois Niortais en National, c'est tout de même une "déception" pour Jérôme Baloge. Il exprime clairement sa "colère" contre "la direction qui a emmené le club aux abîmes". "On a une inquiétude depuis août 2020, depuis l'annonce de cette vente dans le plus grand secret, non-déclarée, se souvient l'élu. Ca commençait mal. Tout cela s'est confirmé avec le projet de complexe sportif et de rénovation du Stade René Gaillard, dont les dirigeants ont affirmé ne plus avoir besoin". Jérôme Baloge estime que depuis les propriétaires ont prouvé qu'ils n'étaient pas "des investisseurs, ou des amis du sport".

Jérôme Baloge demande la vente du club

Le constat de l'élu est donc cinglant : "il faut que l'équipe dirigeante se retire et vende le club, pour autant qu'il y ait quelque chose à vendre". "Ca ne peut pas continuer comme ça", si le club veut rester un emblème de la ville. Il estime d'ailleurs qu'il y a un consensus local sur le sujet.