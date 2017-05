Champagney : le FN en marche jusqu’aux législatives ?

Des huit départements de Bourgogne Franche-Comté, c'est en Haute Saône que Marine le Pen a réalisé le plus gros score du second tour de la Présidentielle avec 48 % des voix. Le Front National l'a emporté dans plusieurs villes dont Champagney, cité …des droits de l'homme.

A Champagney, Marine le Pen est arrivée en tête du second tour de la Présidentielle ce dimanche comme le 23 avril au soir du premier tour. Elle a rassemblé 60 % des voix ce dimanche. La candidate frontiste a aussi devancé Emmanuel Macron à Plancher Bas (61 %) ou encore à Ronchamp (environ 59%).

Ici, c’est une ville de gauche. J’ai honte !

Le score du FN alimentait toutes les conversations au lendemain du second tour de l’élection présidentielle. C’était le principal sujet de conversation en marge de la cérémonie de commémoration du 8 mai, la Victoire de 1945. « Nous vivons dans une ville ancrée à gauche et quand je vois le score de Marine le Pen, j’ai honte ! » confie un électeur qui veut rester anonyme. La cérémonie du 8 mai se déroulait juste en face de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Olivier Cardot, ancien combattant est triste pour sa ville mais il ne condamne pas les électeurs du FN. « Je ne pense que les personnes qui ont voté le Pen sont tous des extrémistes. Chez ces gens, il y a une souffrance. Pour eux, le bulletin le Pen reste un défoulement » analyse ce membre de la Force Française Libre.

Il faut que les jeunes se bougent et voient autre chose que le racisme et le chômage - Béatrice Py, adjointe au maire

Chez les élus de Champagney, ce score de Marine le Pen est incompréhensible. « Il n’y a pas d’immigration et pas plus de chômage qu’ailleurs. Peut-être que les jeunes se montent la tête contre les immigrés. Je ne comprends pas cette peur des autres » explique Béatrice Py, adjointe au maire de Champagney et membre du comité de soutien à Emmanuel Macron. « De quoi les électeurs du FN ont-ils peur ? De l’immigration, de perdre leur travail. Il faut que les jeunes se bougent et voient autre chose que le racisme et la peur du chômage » ajoute l’élue locale.

Les législatives ? Je vais peut-être changer de candidat - un électeur de Marine le Pen

L’enjeu des élections législatives des 11 et 18 juin est important pour le nouveau chef de l’Etat. Emmanuel Macron espère avoir une majorité pour gouverner. A Champagney, les électeurs qui ont voté le Pen voulaient un changement. Certains accorderont encore leur confiance au FN pour le scrutin de juin mais pas tous. « Honnêtement , je ne sais pas. Je verrai quand l’élection approchera » confie Steeve. Pour James, père de quatre enfants, qui a lui aussi voté le Pen dimanche, c'est plus clair. Il est prêt à revoir sa position pour les législatives. « Je vais laisser à Emmanuel Macron le bénéfice du doute. Je vais peut-être changer de candidat en juin. Ce qu’il propose ? Il y a de bonnes choses, d’autres moins bonnes » explique-t-il.

Pour Marc, instituteur à la retraite qui a voté Macron au second tour, les élections législatives n'ont rien à voir avec la présidentielle. « C’est une élection plus locale. On ne vote pas pareil. D’ailleurs, les représentants du Front National, je n’en connais pas un seul » ajoute cet habitant de Champagney.

La sortie de l’Europe a fait peur à de nombreux électeurs.

Les électeurs de Champagney en sont persuadés : la sortie de l'Europe prônée par Marine le Pen a fait peur à beaucoup d'électeurs. C’est ce qui a poussé beaucoup de monde à voter Macron, blanc ou à ne pas voter tout court. L'abstention à Champagney au second tour de la Présidentielle s'élevait à environ 23%.