Champigny-sur-Marne : la mairie fait-elle le ménage politique dans ses agents territoriaux ?

C’était un entretien préalable pour l’instant, mais le conseil disciplinaire devrait avoir lieu à la rentrée. Un agent de la ville de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, était convoqué à un entretien disciplinaire en vue d’une révocation de la fonction publique, ce vendredi matin.

Adel Amara est responsable d’une structure jeunesse à Champigny et élu d’opposition de gauche dans la commune voisine de Villiers-sur-Marne. Lors de la campagne électorale pour les départementales, il a été pris en photo sur le marché de Champigny avec Christian Favier, président communiste sortant du département et candidat à sa réélection.

La mairie de Champigny, dirigée par Laurent Jeanne (Libres) depuis juin 2020, lui reproche donc d’avoir manqué à son devoir de réserve et l’accuse d’insubordination lors d’un échange avec son nouveau maire, sur ce même marché de Champigny. Les deux hommes, en désaccord politique, débattaient des violences policières.

« Le dossier de la mairie est vide »

Des accusations graves et surtout sans fondement pour l’avocat de l’agent, Me Saman Safatian. « Lors de cette photo et de cet échange entre Adel Amara et Laurent Jeanne, mon client n’était ni sur son lieu de travail, ni sur son temps de travail. On ne peut pas reprocher à un agent territorial son engagement politique privé. Il a le droit d’avoir une opinion, de l’exprimer, de s’engager sur son temps », rappelle l’avocat présent aux côtés de l’agent ce vendredi lors de l’entretien.

« Il est manifeste qu’on est en présence d’un règlement de compte politique », poursuit Me Safatian. « La commune de Champigny instrumentalise la procédure disciplinaire pour sanctionner ce qu’elle perçoit comme une déloyauté politique d’un agent de la ville ». L’avocat y voit aussi peut-être « un avertissement aux autres agents qui pourraient être tentés de faire entendre leurs opinions politiques ».

L’avocat très surpris également de la sanction envisagée. Une révocation de la fonction publique, en plus de faire perdre son emploi à la ville de Champigny-sur-Marne à Adel Amara, lui fermerait les portes de toutes autres collectivités pour le reste de sa vie professionnelle. « C’est la sanction la plus lourde de la procédure disciplinaire. Et une sanction particulièrement diffamante. »

Dans un communiqué, la ville de Champigny-sur-Marne confirme la procédure disciplinaire en cours mais ne donne pas plus d’explications. A la rentrée, une commission administrative disciplinaire devra rendre un avis sur ce dossier. Avis dont devra tenir compte la commune dans sa décision finale.