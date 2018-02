Indre-et-Loire, France

La mairie de Chanceaux-sur-Choisille est le théâtre d'une affaire qui oppose le maire à son 1er adjoint. Gérard Daviet a porté plainte à la gendarmerie de La Membrolle contre le maire pour voie de fait. Il accuse Patrick Delétang de l'avoir fait tomber à terre lors d'une altercation dans son bureau. Bilan: un arrêt de travail de deux jours. Le maire reconnait une violente explication verbale mais pas l'agression. L'affaire ne devrait pas en rester là car Gérard Daviet confie qu'il est prêt à dénoncer la gestion et les méthodes du maire.

Gérard Daviet est le 1er adjoint de Patrick Delétang depuis 2008. Leurs relations se sont fortement dégradées après la réélection du maire en 2014, Gérard Daviet reprochant à Patrick Delétang son fonctionnement et sa gestion communale. Rien pourtant ne laissait présager ce qui s'est passé mardi matin, déclare le 1er adjoint qui raconte sa version de l'agression et ses relations avec le maire.

Il y a conflit depuis longtemps car il y a certaines choses que je connais et qui gênent le maire. Avec lui, on ne doit rien dire, c'est le maire qui décide et c'est tout. Le premier mandat s'est bien passé mais sincèrement je pense que le deuxième mandat est une catastrophe -Gérard Daviet, 1er adjoint au maire de Chanceaux-sur-Choisille

Que s'est-il passé dans le bureau du 1er adjoint mardi matin? Le maire qui n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Touraine admet qu'il y a bien eu un échange très vif entre les deux hommes. Il nie en revanche avoir poussé Gérard Daviet ce que celui-ci conteste.

Il était très agressif et faisait de grands gestes. Il m'a reproché d'avoir rendu public le fait qu'il m'ait retiré la signature pour des sommes de plus de 1000,00 euros. Il m'a ensuite reproché de vouloir présenter une liste aux prochaines municipales. Et au moment où il allait partir, il m'a violemment poussé. Déséquilibré, je suis tombé au sol et j'ai perdu connaissance.

Gérard Daviet souffre de contusions aux côtes et à la tête et il a obtenu deux jours d'arrêt de travail. Ce jeudi, il a rendez-vous à l'institut médico légal du CHU Trousseau. Il est choqué mais se dit prêt à dire tout ce qui ne va pas dans cette mairie de Chanceaux-sur-Choisille. Il a reçu l'appui d'autres élus du conseil municipal. Patrick Delétang, le maire, affirme qu'il n'a pas la même version des faits et qu'il faut laisser faire la procédure.