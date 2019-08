Changé :"pas de rancœur, mais je regrette que le mandat se soit déroulé dans des conditions psychologiques éprouvantes"

Changé, France

Il nous donne rendez-vous un peu avant 14 heures au téléphone ce jeudi 22 août "parce que je suis très occupé" argumente-t-il. Denis Mouchel se raconte "J'étais directeur commercial dans une compagnie d'assurance jusqu'en 2015, j'ai démissionné quelques mois après être devenu maire." Maire après avoir été conseiller municipal depuis 1995. Il devient maire un peu par hasard. Olivier Richefou le 1er édile changéen est touché par le cumul des mandats quand il prend la présidence du Conseil Départemental, le 23 juin 2014. Il demande alors à Denis Mouchel son 1er adjoint de le remplacer à la tête de la ville. Il dit oui. 5 années à la tête d'une grosse commune de l'agglomération lavalloise : "non aucune rancœur, je regrette que le mandat se soit déroulé dans des conditions psychologiques éprouvantes, mais ce n'est plus d'actualité, c'est le passé, nous avions un programme bien rempli, il a été réalisé en intégralité et même au-delà, c'est ça qui compte d'avoir oeuvré pour l'intérêt général des Changéens, il n'y pas de rancoeur...pas de rancoeur, surtout pas."

Un homme bien seul au pouvoir ?

Un élu changéen, qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat, assure pourtant qu'il y avait une guerre froide qui se livrait au sein de la majorité municipale. Denis Mouchel gouvernait seul ou presque, avec trois autres élus, le quatuor prenait toutes les décisions. Et ça ne plaisait pas au reste de l'équipe, "il y avait deux clans, il travaillait avec son clan rapproché, c'est un homme froid, distant, qui revendique beaucoup de soutien, mais qui est en fait seul.".

Denis Mouchel trop épris de liberté?

Dans la lettre adressée aux élus, il s'en prend à son prédécesseur qu'il accuse d'avoir voulu faire de lui un pantin, et comme il a refusé, Olivier Richefou a bloqué des dossiers communaux au Conseil Départemental : _"_Ce n'est pas du tout le cas "rétorque l'élu qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat, "en fait il y avait deux visions des choses, de fonctionnement, et donc deux groupes se sont formés." Denis Mouchel assure qu'il n'a aucun compte à régler avec Olivier Richefou. En tout cas comme un point final à cette guerre froide, et pour couper l'herbe sous le pied de Denis Mouchel, Patrick Péniguel, l'adjoint à la communication et à la démocratie numérique, a annoncé avant l'été qu'il se lançait dans les Municipales de 2020...Denis Mouchel n'a pas vraiment apprécié, mais il assure aujourd'hui que sa décision de ne pas briguer un deuxième mandat a été prise avant l'annonce de Patrick Péniguel. En tout cas pour Denis Mouchel, c'est la fin de la vie politique.