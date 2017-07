Changement de génération chez les Républicains Gardois

Le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, quitte ses fonctions de secrétaire départemental des LR du Gard. Un siège qu'il occupait depuis 25 ans. C'est son 1er adjoint, Franck Proust, qui le remplace. Max Roustan, maire d'Alès quitte la présidence, Christophe Rivenq devrait lui succéder.

Comme il l'avait annoncé, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, quitte ses fonctions de secrétaire-départemental des Républicains du Gard. C'est son 1er adjoint Franck Proust qui le remplacera. Du changement également à la présidence. Max Roustan, le maire d'Alès, son Président démissionnera lui aussi. A la rentrée il proposera au vote des militants, son directeur de cabinet, Christophe Rivenq, pour lui succéder.

Deux "nouvelles têtes" pour une difficile succession.

Lorsqu'il prend la tête, il y a 25 ans, du RPR Gard, 200 militants. Une terre de mission pour Jean-Paul Fournier. Du travail de terrain et les victoires. La prise d'Alès, celle de Nîmes. Des sièges de députes, 4 sur 5 sièges en 2007, de sénateurs, 2. Les années fastes. Le nombre d’adhérents passe à 4.800. La droite n'a jamais été aussi forte dans le Gard. Elle a mangé son pain blanc.

Ses leaders ont vieilli, ses jeunes pousses aussi.

Et surtout la porosité FN/UMP s'est inversée. Arrivent les défaites. Départementale, régionale, législatives, 3 députés sur 49 en Occitanie. Zéro dans le Gard. Le FN attrape-tout et comble du comble, la gauche qui redresse la tête dans les deux citadelles LR, Nîmes et Alès. Franck Proust et Christophe Rivenq sont bien loin d'être des constructifs mais auront beaucoup à reconstruire pour un parti qui n'affiche plus que 2.100 militants.