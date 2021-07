Changement de présidence au Conseil départemental d'Aveyron, Arnaud Viala élu

Changement de président, mais pas de bord politique en Aveyron. Après les élections départementales des 20 et 27 juin derniers, la droite est restée majoritaire, comme c'est le cas depuis 1949. Mais la présidence a basculé, après une bataille au sein même de la droite. Lors du scrutin interne, ce jeudi 1er juillet, Arnaud Viala a donc été élu président du Conseil départemental.

Le député (LR) de l'Aveyron avait organisé ses troupes, il y a quelques semaines, pour prendre la présidence. Le sortant, Jean-François Galliard, n'a pu que constater sa mise en minorité, et a d'ailleurs renoncé à se présenter à la présidence. Arnaud Viala, seul candidat, a obtenu 34 voix, contre 12 votes blancs.

Mais le nouveau président a quand même réfuté avoir créé une division au sein de la droite : "Je m'autorise une première unique et donc dernière et ferme mise au point" a-t-il déclaré lors de son premier discours devant l'assemblée départementale. "Cette élection, n'en déplaise à ceux qui ont tout fait pour le donner à penser et à le mettre artificiellement en scène, est tout sauf un combat de chefs ou une guerre de clans. Je n'ai jamais eu cette vision de la politique et je ne commencerai pas aujourd'hui. C'est tout sauf une division d'une grande famille de la droite et du centre. C'est même, je crois pouvoir le dire, tout le contraire. C'est tout sauf un effet de groupe".

Réponse directe à Jean-François Galliard, qui lors d'une conférence de presse mercredi avait annoncé son retrait. Il disait accepter "les résultats", mais ne pas approuver "la méthode employée pour les atteindre".