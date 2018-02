Jean-Marie Le Pen ne veut pas que le parti qu'il a fondé, le Front national, change de nom, comme le souhaite sa fille. Il le dit ce dimanche dans un entretien au JDD et dans une lettre ouverte dans laquelle il s'adresse à sa fille, Marine, présidente du parti d'extrême droite. Pour Jean-Marie Le Pen, changer le nom du parti serait une "trahison". Et il explique au Journal du dimanche : "Objectivement, c’est totalement absurde. Subjectivement, c’est une trahison de l’histoire du mouvement et des sacrifices consentis par les cadres et militants depuis des dizaines d’années."

La débiabolisation, "vaine et dangereuse"

Dans cette lettre ouverte, Jean-Marie Le Pen exhorte aussi sa fille à cesser toute entreprise de "dédiabolisation" du Front national. "La politique de dédiabolisation est vaine, illusoire et dangereuse", car selon le président d'honneur du FN, cette dédiabolisation est une "arme de guerre politique utilisée par des ennemis érigés en juges". Et, selon Jean-Marie Le Pen, "tenter de dédiaboliser, c'est s'en remettre à eux, à leurs critères, à leur idéologie, c'est donc capituler devant eux".

Il termine sa lettre en tendant une main à sa fille, l'appelant à "une grande réconciliation nationale, avec tous les patriotes qui se morfondent aujourd'hui hors les murs. Je t'en conjure, poursuit-il, ouvre les portes !" Il prévient aussi qu'il se rendra au congrès du Front national, les 10 et 11 mars prochains à Lille, et menace d'une "bagarre de rue" si on lui en interdisait physiquement l'entrée. Il propose enfin à sa fille une rencontre "dans les prochains jours pour fixer ensemble dune position commune. (...) C'est une main que je te tends. Je t'adjure de ne pas la rejeter."