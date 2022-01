Glyphosate, élevage intensif, bio... Jean-Luc Mélenchon présente son plan pour l'alimentation à Bordeaux

Il n'a pas choisi le Sud-Ouest par hasard. Jean-Luc Mélenchon a présenté, lundi 24 janvier, son plan pour l'alimentation lors d'un meeting au Théâtre Femina, à Bordeaux. Face à une salle remplie, La France insoumise revendiquant 3 000 personnes en comptant ceux qui n'ont pas pu entrer, et après une brève introduction devant la foule à l'extérieur, le candidat à la présidentielle a dévoilé plusieurs propositions pour "changer toute l'agriculture". Il promet de notamment d'interdire le glyphosate "au lendemain de l'installation de notre gouvernement d'union populaire". "Il faut vraiment arrêter avec ça", clame Jean-Luc Mélenchon. "Les paysans ne sont pas contre cette proposition, puisque c'est eux qui en souffrent le plus. Et puis on embauchera du monde pour enlever les mauvaises herbes !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le candidat à la présidentielle compte aussi en finir avec l'élevage intensif, et ses conditions de vie "inadmissibles". "Il y a eu quatre épidémies de grippe aviaire et on n'a rien appris !", tonne le candidat insoumis, alors que le gouvernement a annoncé que plus d'un million de volailles allaient de nouveau être abattues. "Ce sont les élevages ultra concentrés qui sont le lieu de transfert du virus à l'animal. À la quatrième crise générale, il est largement temps de dire qu'un tel système est aberrant", explique Jean-Luc Mélenchon. "Le gouvernement d'union populaire fermera les fermes-usines !"

Pas de "primaire machin-chose"

Parmi les autres propositions de son plan alimentation, le candidat insoumis affirme qu'il changera le nom du ministère de l'Agriculture, pour le transformer en ministère de la Production alimentaire. "Quand vous dites 'ministère de l'Agriculture', vous demandez juste de la production agricole. Nous, nous voulons la souveraineté alimentaire", soutient-il, tout en précisant qu'il souhaite instaurer l'agriculture biologique dans "toutes les cantines du pays". "Les paysans sont prêts à le faire mais ils ne suffiront pas. Il en manque entre 200 000 et 300 000, il faudra donc les recruter", explique-t-il. Des agriculteurs que Jean-Luc Mélenchon compte mieux rémunérer, tout en bloquant les prix des produits alimentaires de première nécessité.

On est bientôt fin janvier, et c'est comme si on devait justifier de notre existence, alors qu'on est en campagne depuis un an ! C'est une farce qui n'est pas sérieuse - Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle

Entre deux propositions, le candidat insoumis s'est aussi fait un malin plaisir à tirer à boulets rouges sur la Primaire populaire, qui a dépassé ce week-end, avant sa clôture, les 460 000 inscriptions. Ce mouvement compte toujours soumettre à un scrutin interne les sept candidats déclarés à gauche. "À 70 jours du scrutin, il y a mieux à faire qu'une obscure primaire de je ne sais quoi !", a expliqué le candidat devant la salle de spectacle.

"Au lieu de pleurnicher, vous auriez mieux fait d'aller écrire un programme ! Je ne suis pas concerné par cette primaire machin-chose. On est bientôt fin janvier, et c'est comme si on devait justifier de notre existence, alors qu'on est en campagne depuis un an ! C'est une farce qui n'est pas sérieuse", dénonce Jean-Luc Mélenchon, tout en ironisant sur "la nouvelle saison de Hollande qui va commencer", alors que l'ancien président a annoncé qu'il allait prendre la parole dans les prochains jours.