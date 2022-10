Chantage à la mairie de Saint-Étienne : huit responsables politiques ligériens demandent le départ de Perdriau

La droite et gauche ligériennes réunies pour demander la même chose : et cela fait suite aux révélations de chantage présumé à la vidéo intime entre adjoints à la mairie de Saint Etienne. Principale conséquence de ce scandale, le maire de Saint Etienne et président de la métropole Gaël Perdriau s'est légèrement mis en retrait de ses fonctions représentatives. Il a également licencié son directeur de cabinet Pierre Gauttieri, mis en cause comme lui dans l'information judiciaire ouverte et confiée à la PJ de Lyon.

Mais ces deux actes ne sont pas suffisants pour les huit signataires de ce communiqué : l'ancien député Génération.s Régis Juanico, le premier fédéral du PS Johann Cesa, le maire Horizons de Roche-la-Molière Éric Berlivet, le chef de file de l'UDI 42 et conseiller municipal à Saint-Étienne Lionel Boucher, le député LR de la Loire Jean-Pierre Taite, et les sénateurs Bernard Bonne, Jean-Claude Tissot, et Bernard Fournier.

Ils demandent une nouvelle fois à Gaël Perdriau de se démettre de ses mandats électifs. Ils demandent également la requalification du licenciement de son désormais ex-directeur de cabinet Pierre Gauttieri. Il a été limogé pour perte de confiance, et ça n'est pas suffisant pour les signataires de ce communiqué. Contrairement à la faute grave, la perte de confiance donne lieu à un préavis de licenciement (Pierre Gauttieri est toujours aperçu dans les couloirs de la mairie) et au versement d'indemnités de départ.