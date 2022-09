Chantage à la mairie de Saint-Étienne : les élus municipaux maintiennent la pression sur Gaël Perdriau

A dix jours du premier conseil municipal de Saint-Étienne depuis la mise en cause de Gaël Perdriau, de son adjoint à l'éducation et de son directeur de cabinet dans une affaire de chantage, les élus stéphanois d'opposition demandent au maire de ne pas esquiver le sujet lors du conseil.

C'est par un communiqué, diffusé ce vendredi 16 septembre au soir, que les élus du groupe Saint-Étienne Demain et les élus communistes interpellent le maire, Gaël Perdriau, à dix jours d'un conseil municipal crucial. Ce sera le premier à se tenir depuis les révélations de Mediapart sur une affaire de chantage à la vidéo intime l'impliquant lui, son directeur de cabinet Pierre Gauttieri, et son adjoint à l'éducation Samy Kéfi-Jérôme.

Ces sept élus de gauche demandent "l'organisation d'un débat portant sur la politique générale de la commune, en l'occurrence sur l'affaire en cours et les questions qu'elle pose sur la gouvernance municipale." Ils réitèrent leur volonté que la Ville se porte partie civile dans l'affaire. Et continuent de demander la suspension de Pierre Gauttieri, dont les dernières déclarations dans la presse ont fait bondir l'immense majorité des élus à la ville et à la métropole. "Il nous semble impensable de siéger en séance en sa présence," écrivent les membres de Saint-Étienne Demain (Isabelle Dumestre, Pierrick Courbon, Ali Rasfi, Laetitia Valentin, François Boyer) et du groupe communiste (Michel Nebout, Christel Pfister).

Neuf élus de la majorité demandent le départ de Gauttieri

Trois semaines après les premières révélations de Mediapart, l'opposition socialiste est communiste annonce la couleur : "Si rien n'était fait d'ici la séance, nous serions amenés à considérer que l'ensemble de l'exécutif municipal ainsi que les élu.e.s de la majorité cautionnent une telle attitude et en demeurent solidaires." Des élus de la majorité qui pour une partie restent silencieux ce soir.Ils sont neuf (Patrick Michaud, Nicole Peycelon, Paul Corrieras, Claude Liogier, Jacques Phrommala, Alain Schneider, Jacques Guarinos, Véronique Falzone, Jean Jamet) à se fendre d'un communiqué laconique, dans lequel ils disent regretter la décision du Maire de rester en fonction, tout en considérant que "la décision lui appartient." Le point sur lequel s'accordent ces élus de la majorité et Saint-Étienne Demain, c'est Pierre Gauttieri : ils considèrent comme "indispensable" le départ du directeur de cabinet de Gaël Perdriau.

Le conseil municipal de Saint-Étienne est prévu le lundi 26 septembre à 14 heures. La NUPES de la Loire et plusieurs groupes militants ont d'ores et déjà appelés à un rassemblement devant l'Hôtel de Ville juste avant le début de la séance.

